بعد تفجيرها.. هاشتاج "أنثى الفيل الحامل" يتصدر التريند تنديدا بمقتلها

حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول بعض الصور لأحد الأفيال الهندية، التي لاقت تعذيبًا كبيرًا، بولاية كيرالا الهندية، ليتصدر على إثرها هاشتاج أنثى الفيل الحامل، التريند تنديدا بالطريقة البشعة التي قتلت بها.

بداية واقعة مقتل أنثى الفيل الحامل

وكانت أنثى الفيل الحامل، قد خرجت إلى قرية قريبة من غابة وادي سايلنت في ولاية كيرالا بحثًا عن طعامًا لها، ومن ثم قدم لها مجموعة من أهل القرية أذى كبير، على سبيل التسلية والمرح فيما بينهم، بعدما قرروا إطعامها ثمرة كبيرة من الأناناس وداخلها مفرقعات، حسب قناة ndtv الهندية.

وتعرضت أنثى الفيل إلى تشوهات كبيرة بمنطقة الفك واللسان، وأُصيبت بمجموعة من الحروق الشديدة، وعقب إصابة الفيلة الأم، بدأت التجول داخل القرية بحثًا عن أي مساعدات لتخفيف آلامها، بعدما امتنع سكان القرية عن علاجها، لينتهي بها المطاف بالنفوق داخل أحد أنهار القرية التي لجأت إليه لشرب المياه ودواء جروحها البالغة.

رواد السوشيال ميديا يستنكرون طريقة مقتل أنثى الفيل الحامل

أبدت إحدى الصفحات عبر حسابها على "تويتر"، تعجبها من قيام الإنسان بتلك الواقعة مع الحيوانات التي لا تقوم بالأذى حتى فيما بينها، قائلا: "هل شاهدتم ذئبًا في البراري يأكل أخاه.. هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه.. هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا.. ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه".

كما أعاد حساب يحمل اسم "خالد بن علي المخيني" تغريدها، معلقا: "عندما يكون الهاشتاج الأول في كثير من البلدان تنديد بمقتل فيل، فهذا دليل على ضجر الناس من فئة مستمرة في الإفساد في الأرض، وقتل عبثي للإنسان والبيئة والحيوانات البريئة، فكيف نستغرب بعد ذلك صفعة للبشرية جاءت على شكل فيروس قاتل إثر ممارسات سابقة تجاوزت حد الطغيان".

بينما غرد حساب يحمل اسم "سارة": "مرة في حينا زارنا فيل ظريف.. برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف.. نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف.. لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف".

كما استنكر أحد رواد تويتر، الطريقة الوحشية لمقتل أنثى الفيل الحامل، قائلا: "العالم غريب والشر يفاجئك كل يوم بفجره! الفكرة مرعبة بالنسبة لي إنك تأذي حيوان بلا أي سبب وبشكل وحشي مايخطر في بال أبليس، فلكم أن تتخيلون وش ممكن يسوي ببشري قد يختلف معه".