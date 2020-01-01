موجودة في الأطعمة.. 6 معادن أساسية يحتاجها الجسم

تعد المعادن من العناصر الأساسية والضرورية لحسن أداء الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، بينها 6 معادن أساسية يجب التركيز عليها نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للصحة العامة للجسد؛ إذ تساعد المعادن في العديد من العمليات والوظائف ولها دور رئيسي في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم والحفاظ على العظام والأسنان، وتقلصات العضلات إضافة إلى دورها المهم في تعزيز وظيفة الجهاز العصبي.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "verywellfit"، نوضح أهم المعادن الأساسية الضرورية ودورها في الجسم والأطعمة التي تتوفر فيها هذه المعادن للحرص على تزويد الجسم بما يكفي منها يوميا.

أولا: الكالسيوم

يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر الضرورية لصحة العظام والأسنان، ويحتاجه الجسم للقيام بعملية تخثر الدم ووظيفة الجهاز العصبي ووظيفة العضلات.

ويوجد الكالسيوم بكميات كبيرة في منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، بجانب هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم مثل المكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

ثانيا: الكلوريد

يحتاج جسم الإنسان لعنصر الكلوريد من أجل عصارة المعدة ويوجد إلى جانب الصوديوم في السائل المحيط بالخلايا، ويعمل الكلوريد مع الصوديوم للمساعدة في الحفاظ على توازن سوائل الجسم.

ويوجد الكلوريد الغذائي في ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) والعديد من الخضروات، بما في ذلك الكرفس والطماطم.

ثالثا: المغنيسيوم

المغنيسيوم ضروري للوظائف البيوكيميائية بما في ذلك تقلصات العضلات والنبضات العصبية، كما أنه ضروري للسيطرة على نسبة السكر في الدم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة العظام القوية.

وتشمل أعراض نقص المغنيسيوم التعب والضعف والخدر أو الوخز في الذراعين والساقين وتشنجات العضلات وضربات غير طبيعية في القلب.

ويوجد المغنيسيوم في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الخضراء الداكنة، ويوجد أيضًا في الزبادي وسمك السلمون والموز والبطاطس.

رابعا: البوتاسيوم

البوتاسيوم معدن ضروري لوظيفة الجهاز العصبي وتقلص العضلات، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة في حال نقصانه، وتعتبر المستويات المناسبة من البوتاسيوم مهمة جدا في الحفاظ على مستويات طبيعية في ضربات القلب، وقد يؤدي نقص أو زيادة هذا المعدن إلى عدم انتظام ضربات ويهدد الحياة أو فشل الجهاز التنفسي.

ويوجد البوتاسيوم في السائل داخل خلايا الجسد، لذلك فهو ضروري لتحقيق التوازن الطبيعي للسوائل في جميع أنحاء الجسم، يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم تأثير الصوديوم على ضغط الدم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الفواكه والخضروات مثل الموز والبطاطا، وكذلك البقوليات والحليب والمكسرات، واللحوم، ويتواجد في المكملات الغذائية، لكن لا تؤخذ إلا في وصفة طبية.

خامسا: الصوديوم

يعمل الصوديوم مع الكلوريد للحفاظ على توازن السوائل خارج الخلايا ومحيطها، وتناول الصوديوم مهم لتنظيم ضغط الدم.

ويعتبر نقص الصوديوم من الحالات النادرة، وفي الواقع، يعد ارتفاع مستويات الصوديوم مشكلة أكثر انتشارًا، ويوجد ذلك المعدن مع الكلوريد في ملح الطعام.

كما يوجد الصوديوم بشكل طبيعي بكميات صغيرة في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ولكن معظم الصوديوم يأتي من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الملح أو المواد الحافظة المصنوعة من الصوديوم.

سادسا: الفسفور

الفوسفور معدن مرتبط بنمو العظام ووظيفة غشاء الخلية في الجسم، ويعمل مع فيتامينات "ب" المعقدة لتحويل الأطعمة التي نتناولها إلى طاقة يحتاجها الجسم لتنفيذ جميع الأنشطة اليومية.

ويعتبر نقص الفوسفور أمر غير شائع نسبيًا، وعادة ما يترافق مع أدوية مثل مكملات كربونات الكالسيوم ومضادات الحموضة.