لا يتعفن.. مكون وحيد ليس له تاريخ صلاحية

عادة ما يكون للأطعمة والفواكه والخضراوات ومختلف المنتجات تاريح صلاحية في أي مكان بالعالم متراوحة ما بين أسابيع وأشهر أو سنوات؛ لكن في النهاية تبدأ هذه الأطعمة بالتعفن والتحلل وتفوح منها رائحة كريهة.

ورغم أن معظم الأطعمة معرضة للتعفن؛ إلا أن هناك مكون وحيد لا يوجد له تاريخ انتهاء، وهو العسل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "Eat This, Not That" الأمريكي.

عملية صنع العسل

يرجع طريقة إعداد العسل، بداية من النحل إلى مخزن الطعام الخاص بك عملية منهجية، وبعد أن يحصل النحل على الرحيق، يتم تقسيمه بشكل طبيعي إلى سكريات بسيطة، ويقوم النحل بتخزينه في أقراص العسل.

ويجع مربو النحل إطارات قرص العسل وكشط الطبقة الخارجية الشمعية ووضعها في أواني مخصصة، وبعد ذلك تتم إزالة أي شمع متبقي في العسل، وأخيرًا يتم تعبئته في زجاجات.

لماذا لا تنتهي صلاحية العسل؟

ويرجع السبب وراء عدم انتهاء الصلاحية، إلى أن العسل يعد شكلا من أشكال السكر، على الرغم من اختلافها عن سكر المائدة الأبيض، إلا أن المواد الحلوة استرطابية، مما يعني أنها لا تحتوي على الكثير من الماء في حالتها الطبيعية.

ونظرًا لوجود القليل من الرطوبة، لا يمكن للبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تجعل الطعام يفسد في العادة أن تزدهر في تلك البيئة الجافة.

العسل هو أيضا حمضي، مع درجة حموضة تتراوح من 3.26 إلى 4.4، وتعني الحموضة العالية أنها ستقتل أي بكتيريا أخرى تحاول البقاء في العسل، وإذا تم تخزينها بشكل صحيح، كما هو الحال في وعاء زجاجي محكم الغلق، فلن يتعرض لبيئة رطبة يمكن أن تفسده. طالما أن العسل مغلق ومحكم بشكل صحيح في مكان جاف، يجب أن تستمر صلاحيته إلى الأبد.

ماذا عن العسل المتبلور؟

في بعض الإحيان يتبلور العسل، وهو ما يعتقد بعض الناس خطأ أنه يعني أنه أصبح سيئًا.

في الواقع، إنه يعني أن لديك عسل خام عالي الجودة، إذ يتكون العسل من نوعين رئيسيين من السكريات: الفركتوز والجلوكو، واعتمادًا على توازن نوعي السكريات ونوع العسل الذي لديك، يمكن أن يتبلور العسل.

وعند وضعه في الثلاجة، فإن احتمال تبلوره تكون أعلى، ولجعل بلورات العسل سائلة مرة أخرى، يمكن وضع العسل في وعاء من الماء الدافئ لزيادة درجة الحرارة.