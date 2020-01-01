مشتق من الحشيش.. تعرف على أحدث التجارب الأمريكية لعقارات كورونا

في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومحاولة إيجاد عقارات مضادة، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على طلب إحدى الشركات بإجراء تجارب سريرية على دواء مشتق من الحشيش.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الشركة التي يقع مقرها بفيلادلفيا تعمل في مجال إنتاج القنب "الحشيش"، والتي ارتفعت أسهمها بنسبة 324%، حيث ستجري تجربة سريرية على دوائها المشتق من الماريجوانا لعلاج مرضى فيروس كورونا، وأبرز المعلومات عنه كالتالي:

- الدواء يماثل الجزيئات الطبيعية الموجودة في الماريجوانا، المرتبطة بالمستقبلات من أجل تخفيف الألم ومواجهة الالتهاب.

- يعتقد أنه يخفف من صعوبات السيتوكين، جراء عدم مقاومة الجسم للفيروس ومهاجمته للخلايا والأنسجة.

- يجري على العقار نفسه تجربة سريرية لدراسة الدواء على المرضى في أستراليا.

- يماثل دواء "بالميتويليثانولاميد"، فائق الدقة "PEA"، المضاد للالتهابات.

- ترجح الشركة أن الدواء سيحد من ضغط كورونا على جهاز المناعة، لتخفيف الألم والالتهاب الناجم عنه وضيق التنفس.

- الموافقة على التجارب السريرية للدواء لا تعني طرحه للمواطنين.