بعد 63 عاما من اختفائها.. ظهور قرية الأشباح في إيطاليا

12:00 م | الجمعة 05 يونيو 2020
قرية الإشباح في إيطاليا

قرية الإشباح في إيطاليا

كتب: وكالات

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63 عاما من اختفائها تحت المياه، جعلت المواطنون في إيطاليا يترقبون ظهور قرية الأشباح الضائعة، في أحد المواقع الأثرية بإيطاليا.

ويطلق المواطنون على قرية "فابريش دي كاريجين" الغارقة اسم "قرية الأشباح الضائعة"، بعد أن غمرتها بحيرة اصطناعية في إيطاليا عام 1953، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

ويقوم موظفو السد بالعمل على تفريغ المياه، مما سينقص منسوب مياه البحيرة الاصطناعية الذي سيؤدي بدوره لظهور القرية القديمة.

وتعرضت القرية للغرق عام 1963، عندما بني سد في المنطقة الذي تشكلت خلفه بحيرة "فاجلي" الاصطناعية التي ابتلعتها منذ ذلك الوقت، حيث يعود تاريخ القرية إلى القرون الوسطى حيث بنيت كسكن لعمال المناجم.

أعمال الصيانة هي المتسبب في تفريغ البحيرة

ويعمل القائمون على السد والبحيرة على تصريف المياه من أجل أعمال الصيانة، في حدث تم لآخر مرة قبل 26 سنة في عام 1994، حيث كتبت لورنزا جيورجي، ابنة محافظ المنطقة السابق: "أبلغكم أنه من مصادر معينة أعلم أنه سيتم تفريغ بحيرة فاجلي في عام 2021".

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن تفريغ البحيرة سيبدأ اعتبارا من عام 2020 ولكن ظهور القرية بشكل كامل، من المحتمل أن يكون في عام 2021.

وجدير بالذكر أن أكثر من مليون شخص قاموا بزيارة بقايا قرية الأشباح، عندما ظهرت لآخر مرة، حيث تتميز بتصميمها الغريب من القرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، وتم إخلائها بشكل كامل في عام 1947، قبل 7 سنوات من غمرها.

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