لعبة "pubg" تقرر حذف خاصية "الأصنام" بعد موجة انتقادات عالمية

أعلنت لعبة "pubg" الشهيرة، حذف الخاصية الجديدة التي كانت أضافتها خلال تحديثها الجديد في اللعبة والذي يتضمن السجود لصنم من أجل الحصول على بعض الهدايا، وهو ما أثار غضب قطاع كبير من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتصدر هاشتاج "احذفوا لعبة بابجي" بالأمس موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" كرد من محبي اللعبة على التحديث الجديد والذي يرون أنه أهان الأديان والمقدسات المختلفة.

ودونت لعبة "بابجي" من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا أعلنت من خلاله حذف الخاصية الجديدة بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها.

وجاء في منشور الصفحة: "يودّ فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرّق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة. ونودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا. نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها".

وأضافت: "يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع. وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين. ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع".