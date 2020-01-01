"روك ستار" تغلق سيرفرات ألعابها تضامنا مع جورج فلويد ضحية العنصرية

أعلنت شركة "روك ستار جيمز" الأمريكية لألعاب الفيديو، إغلاق خوادمها "سيرفراتها" اليوم لمدة ساعتين، تضامنا مع مقتل الأمريكي - الأفريقي جورج فلويد على يد شرطي، في واقعة أشعلت مظاهرات في الولايات المتحدة وأثارت موجة غضب عالمي ضد العنصرية في أمريكا.

وتحول موقع الشركة إلى اللون الأسود وكتبت على الشاشة أنها ستغلق سيرفرات لعبتي grand theft auto v وred dead redemption 2، لمدة ساعتين من 2 مساء إلى 4 مساء، أي من 8 إلى 10 مساء بتوقيت مصر، وذلك تضامنا مع جورج فلويد ضحية العنصرية في أمريكا التي يتعرض لها الأفارقة على وجه الخصوص منذ زمن بعيد.