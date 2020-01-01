"روك ستار" تغلق سيرفرات ألعابها تضامنا مع جورج فلويد ضحية العنصرية

10:43 م | الخميس 04 يونيو 2020
جورج فلويد

جورج فلويد

كتب: محمد رمضان

أخبار متعلقة

السبت.. تظاهرات في كوريا الجنوبية احتجاجا على مقتل جورج فلويد

السبت.. تظاهرات في كوريا الجنوبية احتجاجا على مقتل جورج فلويد

مصاب بكورونا.. مفاجأة بعد تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد

مصاب بكورونا.. مفاجأة بعد تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد

تواصل المظاهرات في واشنطن احتجاجاً على مقتل جورج فلويد

تواصل المظاهرات في واشنطن احتجاجاً على مقتل جورج فلويد

أوامر جديدة باعتقال 3 رجال شرطة بقضية جورج فلويد

أوامر جديدة باعتقال 3 رجال شرطة بقضية جورج فلويد

أعلنت شركة "روك ستار جيمز" الأمريكية لألعاب الفيديو، إغلاق خوادمها "سيرفراتها" اليوم لمدة ساعتين، تضامنا مع مقتل الأمريكي - الأفريقي جورج فلويد على يد شرطي، في واقعة أشعلت مظاهرات في الولايات المتحدة وأثارت موجة غضب عالمي ضد العنصرية في أمريكا.

وتحول موقع الشركة إلى اللون الأسود وكتبت على الشاشة أنها ستغلق سيرفرات لعبتي grand theft auto v وred dead redemption 2، لمدة ساعتين من 2 مساء إلى 4 مساء، أي من 8 إلى 10 مساء بتوقيت مصر، وذلك تضامنا مع جورج فلويد ضحية العنصرية في أمريكا التي يتعرض لها الأفارقة على وجه الخصوص منذ زمن بعيد.

الأكثر قراءة

حقيقة تسمم الخوخ والمشمش.. وكيفية تطهير الفاكهة من المبيدات

حقيقة تسمم الخوخ والمشمش.. وكيفية تطهير الفاكهة من المبيدات

حقيقة تسمم الخوخ في الأسواق، وكيفية تطهير الفاكهة خاصة المشمش والخوخ اللذان ينتشران بكثرة في فصل الصيف قبل تناولهما
بعد نصائح الأرصاد بالمراوح.. كيف تتسبب التكييفات في انتقال فيروس كورونا؟

بعد نصائح الأرصاد بالمراوح.. كيف تتسبب التكييفات في انتقال فيروس كورونا؟

دكتور مناعة يوضح كيفية استخدا التكييفات في المنزل، واحتياطات عند النزول والتعرض للتكييفات في الأماكن العامة
لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "بيسرقك"

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "بيسرقك"

مرة أخرى، أصبح مستخدموا هواتف أندرويد في حالة خطر بشأن التطبيقات الموجودة على أجهزتهم، وذلك بعد تحذيرات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا التهديد الأ
أسباب الشعور بالتعب بعد شرب القهوة

أسباب الشعور بالتعب بعد شرب القهوة

أسباب شعور بعض الأشخاص بالتعب والإجهاد بعد شرب القهوة
هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

يوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، حقيقة وجود موجة ثانية لفيروس كورونا من عدمها.