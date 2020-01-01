مشجع زملكاوي يرسم شعار الأهلي على طائرة ورقية: "بوصل رسالة.. وبنغير جو"

يعرف عنه انتماؤه الشديد للزمالك، ويحرص على متابعة مبارياته دوما، لكنه ظهر في مشهد غريب ممسكا بإحدى الطائرات الورقية، ويرسم عليها شعار النادي الأهلي، ليثير تساؤلات الكثيرين عبر الجروب الذي نشر فيه الخطاط أحمد ممدوح هذه الصورة له.

مشجع زملكاوي: "عايزين روح رياضية"

"عايز أوصل إن الروح الرياضية دائما موجودة ومافيش تعصب، وإحنا كلنا واحد أهلاوية وزملكاوية"، كلمات قالها "ممدوح" لـ"الوطن"، الذي ظل يرسم على الطائرة الورقية شعار الأهلي بعد أن طلبه منه أحد الزبائن المترددين على المحل بمنطقة الوراق، "جه قالي عايزك ترسملي شعار الأهلي، وكان فاكر إني هرفض بس قلتله لا ليه إحنا واحد، وأكل العيش مابيفرقش".

هذه الطائرة التي صنعها ممدوح، أمس، هي أول شيء ينفذه الشاب الثلاثيني للنادي الأهلي، رغم عمله بالمجال منذ 20 عاما، ليتلقى ردود فعل واسعة على صورته بجوار شعار الأهلي "قلت نغير الجو بدل أجواء كورونا الحزينة، والناس تفرح وهي بتطير حاجة زي كده في الجو"، معبرا عن سعادته بردود الأفعال على الشعار "ناس كتير شجعتني بعد ما نزلت الصورة في جروب، وفيه اللي كلمني عايز زيها"، مضيفا في حديثه لـ"الوطن": "لو جاتني حاجة زملكاوية هعملها ببلاش".