لماذا تظهر نتائج كورونا سلبية في بعض الأحيان ثم تتغير؟.. طبيب يُجيب

مع ظهور أعراض فيروس كورونا والشعور بالتعب يلجأ بعض الناس سريعا إلى إجراء تحاليل لمعرفة إصابتهم بالمرض من عدمه، منهم من يذهب ليلقى نتائج تحاليله سلبية لتعمه الفرحة التي لا تستمر طويلا حيث يظل يعاني مع الأعراض ليكتشف في النهاية إصابته بالفعل.

ولكن هذه الوقائع قد تثير التساؤلات حول أسباب تحول النتائج أو عدم ظهورها بدقة مما يجعل الشخص حاملا للفيروس وناشر له دون أن يدري، وهو ما يجيب عنه الدكتور أحمد رمزي أستاذ الفيروسات والأوبئة، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى مكان الاختبار ودقته، فهناك نوعان رئيسيان من الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، اختبار PCR والذي يتم أخذ مسحة فيه من الأنف والفم، واختبارات الأجسام المضادة التي تكون عن طريق جمع عينات الدم.

وفي بعض الحالات الأعراض الخفيفة لا تظهر وجود فيروس كورونا في البداية عند إجراء التحاليل، لذلك، عندما يكون لدى المريض أعراض واضحة لكورونا و كان اختبار المسحة سلبيًا لا يجب الأخذ بنتيجة الاختبار وتطبق قواعد العزل الذاتي حتى الشفاء.

دكتور: لا تطمئن لسلبية تحليل كورونا

وأشار رمزي، إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من مشكلة السلبيات الكاذبة وعليهم تكرار التحاليل للتأكد حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فمشكلة الاختبارات التشخيصية للفيروس أنه تم شراؤها قيد الاستخدام دون اختبارها على نطاق واسع، كما أن كيفية جمع العينات وعدم أخذها بشكل صحيح قد يكون لها علاقة بالسلبيات الكاذبة أكثر من الاختبارات نفسها.

كما أنه إذا لم يتم دراسة العينة قبل أن ينهار الحمض النووي الريبي الفيروسي، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى سلبية كاذبة.