تحدى "ناسا" للتغلب على "كورونا": ابتكر في منزلك

06:52 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
المشاركون فى المسابقة

المشاركون فى المسابقة

كتب:  إنجى الطوخى

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«الأرض تنادى وتدعو للابتكار من أجلها، ابتكر فى منزلك»، شعار استخدمته وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، لدعوة مواطنى العالم للمشاركة فى مسابقة «تحدى تطبيق وكالة ناسا كوفيد 19»، وعلى الأخص المبتكرون من المبرمجين ورواد الأعمال والمصممين، من أجل تقديم حلول مبتكرة لكوكب الأرض وسكانه تساعدهم على تجاوز جائحة كورونا.

شاركت مصر بأكثر من 80 فريقاً، وحسب حسن مصطفى، مسئول فريق «متطوعى مسابقة وكالة ناسا لتحديات الفضاء بالقاهرة»، فإن الهدف الأساسى من المسابقة هو حث البشر على التفاعل معاً، والشعور بالتكامل مهما كانت الفئة العمرية، المستوى التعليمى، والاجتماعى، فى مواجهة فيروس كورونا: «المسابقة تعد نسخة خاصة من المسابقة الأصلية التى أطلقتها وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالات الفضاء فى كندا واليابان وعدة دول أخرى منذ عام 2012، وتدعو فيها الشباب إلى استخدام البيانات مفتوحة المصدر الخاصة بالفضاء فى تقديم ابتكارات تفيد البشرية، ومصر تشارك فيها منذ عام 2015، والفائزون يسافرون لأمريكا لمشاهدة إطلاق صاروخ فضائى، لكن هذا العام، تم إطلاق نسخة خاصة من المسابقة مبكراً عن موعدها المقرر فى أكتوبر المقبل، لتكون خاصة بمواجهة كورونا».

12 تحدياً أطلقتها ناسا فى مسابقتها الخاصة التى كانت عبارة عن «هاكاثوان»، عالم افتراضى لمدة 48 ساعة، بحسب «مصطفى»، خريج هندسة حاسبات جامعة حلوان، ويتولى كل فريق إيجاد حل للتحدى المطلوب: «أقصى عدد لأى فريق 6 أشخاص، ومن أبرز التحديات، استخدام بيانات الفضاء التى توفرها ناسا فى إيجاد حلول للأزمات المناخية، وآخر خاص بإيجاد حلول للأنشطة التى تأثرت بكورونا، وتعرض المشروعات على لجنة تقييم عالمية، لاختيار الفائزين».

وحسب إحصائيات وكالة ناسا، تشارك مصر بأكبر عدد من الفرق كل عام، والمشاركون من كل الفئات من الطلبة فى المرحلة الإعدادية إلى أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه.

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