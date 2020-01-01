زحام على كمامة بـ"جنيه": محدش يراهن على وعي أهالي "فارسكور"

فى مشهد يناقض فزع وقلق المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، تزاحم سكان مركز فارسكور، بمحافظة دمياط، حدّ التلاحم، على إحدى العربات الخاصة ببيع الكمامات الطبية، فى إصرار قوى لشراء أكبر عدد منها لرخص ثمنها حيث تباع بجنيه واحد فقط.

المشهد المأساوى سجله وليد طاهر، أحد السكان، بعدسة تليفونه المحمول، معبراً عن استيائه الشديد من سلوك أهالى المركز فى التعامل مع الوباء، محذراً إياهم من الإصابة فى حال وجود مصاب بينهم: «الكمامات بتتباع فى الصيدليات بـ4 و7 جنيه بس ده مش مبرر إن الناس تزدحم كده عشان واحد بيبيعها بجنيه، إحنا فى وقت ذروة وأعداد الإصابات بتزيد كل يوم، يبقى لازم الناس تاخد بالها وتحمى نفسها من الفيروس القاتل».

لاحظ «وليد» وجود هذه السيارة مرتين خلال الأسبوع الماضى، وشهدت نفس الزحام، مما دفعه إلى تصويرها، حتى يتعظ جيرانه ويتخذوا حذرهم ويمتنعوا عن هذا السلوك العشوائى: «الله أعلم ممكن واحد حامل للفيروس وهو ما يعرفش يعدى العدد ده كله»، حاول «وليد» التواصل مع صاحب السيارة، وحثه على البيع بنظام الطوابير وترك مسافات بين الزبائن لكن دون جدوى: «تانى مرة لما جات العربية كلمت صاحبها وقال لى يا باشا أنا عايز أبيع وباقول للناس اقفوا فى طابور ورا بعض لكن الناس مارضيوش وكله عايز يلحق ياخد قبل التانى». شعرت هبة طلعت، إحدى السكان، بالغضب والاستياء من هذا المشهد: «أنا مش باخرج من بيتى إلا للضرورة القصوى بس شُفت المنظر ده وضايقنى جداً، اشتريت كمامات ليا ولولادى من الصيدلية الواحدة بـ3 جنيه وعمرى ما أقف فى زحمة زى كده حتى لو كانت ببلاش».