زحام على كمامة بـ"جنيه": محدش يراهن على وعي أهالي "فارسكور"

06:15 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
مواطنون يزدحمون على شراء الكمامة

مواطنون يزدحمون على شراء الكمامة

كتب:  مها طايع

أخبار متعلقة

نائب محافظ قنا يتفقد مصنع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

نائب محافظ قنا يتفقد مصنع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا بالشرقية إلى 159

ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا بالشرقية إلى 159

صحة الدقهلية توفر 5 آلاف اختبار "PCR" للكشف عن فيروس كورونا

صحة الدقهلية توفر 5 آلاف اختبار "PCR" للكشف عن فيروس كورونا

عاجل.. الحكومة تنفي صرف أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالصيدليات

عاجل.. الحكومة تنفي صرف أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالصيدليات

فى مشهد يناقض فزع وقلق المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، تزاحم سكان مركز فارسكور، بمحافظة دمياط، حدّ التلاحم، على إحدى العربات الخاصة ببيع الكمامات الطبية، فى إصرار قوى لشراء أكبر عدد منها لرخص ثمنها حيث تباع بجنيه واحد فقط.

المشهد المأساوى سجله وليد طاهر، أحد السكان، بعدسة تليفونه المحمول، معبراً عن استيائه الشديد من سلوك أهالى المركز فى التعامل مع الوباء، محذراً إياهم من الإصابة فى حال وجود مصاب بينهم: «الكمامات بتتباع فى الصيدليات بـ4 و7 جنيه بس ده مش مبرر إن الناس تزدحم كده عشان واحد بيبيعها بجنيه، إحنا فى وقت ذروة وأعداد الإصابات بتزيد كل يوم، يبقى لازم الناس تاخد بالها وتحمى نفسها من الفيروس القاتل».

لاحظ «وليد» وجود هذه السيارة مرتين خلال الأسبوع الماضى، وشهدت نفس الزحام، مما دفعه إلى تصويرها، حتى يتعظ جيرانه ويتخذوا حذرهم ويمتنعوا عن هذا السلوك العشوائى: «الله أعلم ممكن واحد حامل للفيروس وهو ما يعرفش يعدى العدد ده كله»، حاول «وليد» التواصل مع صاحب السيارة، وحثه على البيع بنظام الطوابير وترك مسافات بين الزبائن لكن دون جدوى: «تانى مرة لما جات العربية كلمت صاحبها وقال لى يا باشا أنا عايز أبيع وباقول للناس اقفوا فى طابور ورا بعض لكن الناس مارضيوش وكله عايز يلحق ياخد قبل التانى». شعرت هبة طلعت، إحدى السكان، بالغضب والاستياء من هذا المشهد: «أنا مش باخرج من بيتى إلا للضرورة القصوى بس شُفت المنظر ده وضايقنى جداً، اشتريت كمامات ليا ولولادى من الصيدلية الواحدة بـ3 جنيه وعمرى ما أقف فى زحمة زى كده حتى لو كانت ببلاش».

الأكثر قراءة

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "بيسرقك"

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "بيسرقك"

مرة أخرى، أصبح مستخدموا هواتف أندرويد في حالة خطر بشأن التطبيقات الموجودة على أجهزتهم، وذلك بعد تحذيرات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا التهديد الأ
حقيقة تسمم الخوخ والمشمش.. وكيفية تطهير الفاكهة من المبيدات

حقيقة تسمم الخوخ والمشمش.. وكيفية تطهير الفاكهة من المبيدات

حقيقة تسمم الخوخ في الأسواق، وكيفية تطهير الفاكهة خاصة المشمش والخوخ اللذان ينتشران بكثرة في فصل الصيف قبل تناولهما
بعد نصائح الأرصاد بالمراوح.. كيف تتسبب التكييفات في انتقال فيروس كورونا؟

بعد نصائح الأرصاد بالمراوح.. كيف تتسبب التكييفات في انتقال فيروس كورونا؟

دكتور مناعة يوضح كيفية استخدا التكييفات في المنزل، واحتياطات عند النزول والتعرض للتكييفات في الأماكن العامة
نفوق فيلة رفض الأهالي مساعدتها وأطعموها "أناناس مفخخ"

نفوق فيلة رفض الأهالي مساعدتها وأطعموها "أناناس مفخخ"

حزن بالغ أصاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، منذ ليلة أمس، بعدما انتشرت مجموعة من الصور لأحد الأفيال الهندية، التي لاقت تعذيبًا كبيرًا، بولاية
أسباب الشعور بالتعب بعد شرب القهوة

أسباب الشعور بالتعب بعد شرب القهوة

أسباب شعور بعض الأشخاص بالتعب والإجهاد بعد شرب القهوة