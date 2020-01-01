"من أين تحصل عليه؟".. فوائد فيتامين "ب 12" وأضرار نقصه

في الحرب ضد فيروس كورونا يحتاج الجسم لجميع أنواع الفيتامينات لتقوية الجسم، منها فيتامين "ب 12"، الذي يوفر العديد من الفوائد للجسم والصحة، كما يجعل أعضاء الجسد تقوم بوظائفها بشكل سليم.

ويعمل فيتامين ب 12"، على بناء خلايا الجسم وأنسجته، ويحافظ على سلامة المخ والجهاز العصبي ويعمل على بناء كريات الدم الحمراء، كما يقلل من خطر التعرض للجلطات.

ويتسبب نقص فيتامين "ب 12" في الإصابة بأمراض عديدة، تحديدا الأعصاب، بحسب وكالة "سبوتنك".

ويؤدي فيتامين "ب 12"، مهمة تحويل الطعام بعد هضمه إلى طاقة، كما يقي من الإصابة بفقر الدم ويحمي المخ من التدهور المعرفي.

ويمنح فيتامين "ب 12" البشرة النضارة والنعومة، ويمنع تكون حب الشباب كما يحارب علامات الشيخوخة المبكرة، ويساهم في التئام الجروح سريعا ويساهم في الوقاية من سرطان الجلد.

وينصح الأطباء السيدات الحوامل بتناول فيتامين "ب 12"، حيث يحمي الأجنة من الأمراض القلبية ومشكلات العيوب الخلقية ويحافظ على الجهاز العصبي المركزي.

مصادر فيتامين "ب 12"

لحوم الأبقار والدواجن والأسماك والتونة ولحوم الأغنام، مصادر غنية بفيتامين ب 12، كما يتواجد في البيض ومنتجات الألبان وفواكه مثل التمر والجزر والمانجو.

ويتواجد فيتامين "ب 12" في الأغذية النباتية فقط الورقية ذات اللون الأخضر.