اليابان تطالب مقدمي خدمات الإنترنت بفضح المتنمرين

03:11 م | الخميس 04 يونيو 2020
التنمر

التنمر

كتب: أ ش أ

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اتفقت لجنة حكومية في اليابان، اليوم، على أنّه يحق لضحايا التنمر عبر الإنترنت مطالبة مواقع الإنترنت ومشغلي وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الإنترنت بالكشف عن أسماء وأرقام هواتف أولئك الذين قاموا بنشر منشورات تشهر بهم وتسيء لهم.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنّه بينما دعت لجنة وزارة الاتصالات أيضًا لمناقشة كيفية تخفيف شروط نشر المعلومات التي تؤدي لتحديد هوية المستخدمين المجهولين الذين يكتبون منشورات تشهيرية، وأعرب بعض أعضاء اللجنة الحكومية عن قلقهم من أنّ ذلك قد ينتهك حرية التعبير.

وتسعى الحكومة اليابانية لتعزيز إجراءات مكافحة إساءة استخدام الإنترنت خاصة بعد وفاة عضوة بفريق العمل في برنامج تلفزيون الواقع الياباني تراس هاوس التي تعرضت لوابل من الرسائل البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون الحالي، يجب على الأشخاص بشكل عام اتخاذ العديد من الإجراءات القضائية قبل أن يتمكنوا من تحديد الأفراد الذين يكتبون منشورات بغيضة في حقهم، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى الاستسلام.

ولهذا السبب، شكلت وزارة الاتصالات اليابانية اللجنة في أبريل الماضي لمناقشة التغييرات اللازمة لتبسيط هذه العملية.

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