هنا "كوفيد-19".. لافتة "العار" على بيوت منتهكي الحجر في بوليفيا

07:01 ص | الخميس 04 يونيو 2020

كتب: (وكالات)

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مع وقوع انتهاكات كثيرة للإجراءات الصحية من قبل مرضى وباء كورونا المصستجد "كوفيد 19" في بوليفيا، أقرت السلطات في مدينتي لاباز وإل ألتو، قرارا بوضع لافتة على منازل المصابين ممن يرفضون الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكد وزير الأشغال العامة، إيفان أرياس، هذا القرار، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بوسم منازل الأشخاص المصابين بكورونا المستجد الذين يرفضون إجراءات العزل الذاتي من خلال تثبيت لافتة كتب عليها (كوفيد-19 موجود هنا).

وأشار أرياس، إلى أن هناك حالات كثيرة في بوليفيا تقوم بانتهاك إجراءات العزل الذاتي رغم إصابتها بكورونا المستجد، محذرا من أن السلطات لا يمكنها تحمل أن يعرض أناس لا يتحلون بالمسؤولية حياة الشعب للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح المسؤول البوليفي، أن إحدى العائلات وقعت على إعلان شرف يؤكد عدم إصابتها بوباء كوفيد19، لتتمكن من الصعود إلى طائرة تقوم برحلة داخلية. وبعد ذلك وضع طاقم الطائرة برمته في الحجر الصحي.

جدير بالذكر، أن بوليفيا أعلنت رسميا عن تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا المستجد في البلاد وما يزيد عن 300 حالة وفاة من بين إجمالي 11 مليون نسمة عدد سكان بوليفيا.

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