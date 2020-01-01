آخرهم زوجة أحمد السقا.. نتيجة مسحة كورونا لأبرز المشاهير

حالة من القلق انتابت المشاهير في الآونة الأخيرة، عقب إصابة زملائهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الأمر الذي دفعهم لإجراء مسحة كورونا، للقضاء على الشكوك حول احتمالية إصابتهم بالعدوى، وكانت أخرهم زوجة الفنان أحمد السقا.

ونرصد لكم في التقرير التالي، نتائج مسحة كورونا للمشاهير، الذين شكوا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

مها الصغير

أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا، أن زوجته الإعلامية مها الصغير، خضعت لمسحة كورونا، بعد اختلاطها يوم الخميس الماضي، بالإعلامية دينا حويدق مذيعة قناة "CBC" التي تقدم برناج "Its Show Time" معها، التي أعلنت إصابتها بالفيروس.

وأضاف: "المسحة بينت سلبية حالتها، ما يجعلها تستكمل عملها في البرنامج، ومن المقرر أن تسجل حلقة جديدة من البرنامج يوم الخميس المقبل".

رجاء الجداوي

وفي نهاية شهر مايو الماضي، قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الجداوي لم يظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، مضيفة: "اهتمينا بإجراء التحاليل فورًا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وأكدت أميرة مختار، أن الفنانة فور ظهور نتيجة تحليلها وتأكد إيجابيتها، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقي الرعاية، متابعة: "التعامل من وزارة الصحة على أعلى مستوى، ومستوى الرعاية في مستشفيات العزل الحكومية رائع".

أحمد شفيق

بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا، أجرى أحمد شفيق مخرج "لعبة النسيان"، الذي يعد آخر الأعمال، التي شاركت به الفنانة، اختبار مسحة فيروس كورونا.

وقال "شفيق" في تصريحات لـ"الوطن"، "عملت مسحة كورونا وطلعت سلبية.. ألف حمد وشكر ليك يارب".

دينا الشربيني

أكدت الفنانة دينا الشربيني، خلال تصريحات لبرنامج "مين يكون"، على قناة "MBC"، أن وضعها الصحي جيد، كما أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، وأنها عزلت نفسها منزليًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا.

وجاء ذلك بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي، نظرًا لمشاركتها دور البطولة في مسلسل "لعبة النسيان".

صفاء أبو السعود

كما طمأنت الفنانة صفاء أبو السعود جمهورها، بعد إجرائها مسحة كورونا الخاصة بكشف فيروس كورونا، نظرا لمخالطتها الفنانة رجاء الجداوي، خلال تأدية واجب العزاء لها بمنزلها في وفاة زوجها رجل الأعمال صالح كامل.

وقالت "أبو السعود" في تصريحات لـ"الوطن": "الحمد لله سليمة".