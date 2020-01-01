رغم الرحيل.. جمهور الأهلي يساند أحمد فتحي: "المرض مفهوش شماته"

تصدر الدولي المصري أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، تريندات جوجل، بعد إعلان زوجته إصابتها وابنتيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان "فتحي"، تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير المارد الأحمر، بعد إعلانه الرحيل عن الفريق بنهاية عقده، والانضمام لصفوف بيراميدز، لكن سرعان ما تحولت الانقادات إلى دعم ومساندات للاعب، بعد إصابة زوجته وأبنتيه بجائحة كورونا.

جماهير الأهلي تدعم أحمد فتحي عبر تويتر

ودونت جماهير الأهلي، العديد من التغريدات، تساند من خلالها أحمد فتحي، خلال محنته بعد إصابة زوجته وابنتيه، حيث غرد حساب يحمل اسم "أحمد أشرف": "الف سلامة على أولاد الكابتن أحمد فتحي بعد إصابتهم بهذا الوباء، ربنا الشافي".

بينما علق أحد مشجعي المارد الأحمر، على الرغم من غضبه من رحيل فتحي قائلا: "المرض مفهوش شماته، أنا مبحبهوش بس زعلت على عياله ومراته، وربنا يشفيهم جميعا".

ودعا حساب يدعى "محمد ممدوح"، بالشفاء العاجل لأسرته، قائلا: "نسال الله العظيم أن يمن على عائلة اللاعب أحمد فتحي بالشفاء من هذا الفيروس اللعين، ويطمنه عليهم وإن شاء الله هيزيل الغمه عنهم".

وغردت إحدى مشجعات الأهلي: "أتمنى من جمهور الأهلى الوقوف مع أحمد فتحي في محنته والدعاء لبناته وزوجته بالشفاء من كورونا عشان ربنا يفرح قلبه زى مافرحنا كتير قبل كده⁦.. محدش عارف احساسه في الوقت ده عامل أزاي".

وجدير بالذكر، أن نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، أعلنت عبر صفحتها على موقع فيس بوك، إصابتها وبناتها بفيروس كورونا.