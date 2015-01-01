فيديو لشبيه مارادونا يثير الجدل: "كنت بمضي للمعجبين مكانه"

11:21 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
ماردونا

ماردونا

كتب: مصطفى الصبري

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تسبب مقطع فيديو قصير يظهر فيه شخص يشبه لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير دييجو مارادونا، في جدل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، حول حقيقة هوية الشخص الموجود بالفيديو.

ويظهر في الفيديو المثير للجدل، شخص يشبه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، وهو يستعرض مهارته باستخدام كرة تنس.

وتتبع موقع "boomlive" المتخصص في كشف شائعات السوشيال ميديا، الفيديو المنسوب لـ"مارادونا"، وتأكد أنه مقطع قديم يعود لعام 2015.

وأوضح موقع تتبع الفيديوهات وكشف شائعات السوشيال ميديا، أن مقطع الفيديو مأخوذ من فيلم من إنتاج هوليوود اسمه "الشباب"، والذي يلعب فيه أحد الممثلين دور مارادونا.

"الشباب" هو فيلم درامي كوميدي إيطالي عُرض عام 2015، كتبه وأخرجه باولو سورينتينو، وتدور أحداثه حول أصدقاء يفكرون في حياتهم أثناء قضاء العطلة في جبال الألب السويسرية، ويستعرض قصة النضال الأبدي بين العمر والشباب، الماضي والمستقبل، الحياة والموت، الالتزام والخيانة، وعرض في مهرجان كان السينمائي، حيث تنافس على السعفة الذهبية، وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج لسورينتينو، وأفضل ممثل في أوروبا لكاين، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.

ويلعب دور دييجو مارادونا، في أحداث فيلم "الشباب"، الممثل رولي سيرانو، الذي قال في تصريحات عن دوره في الفيلم، إنه كان يقوم بالتوقيع للمعجبين على أنه مارادونا الحقيقي.

ولد رولي سيرانو، في 8 أبريل 1955، في مدينة سالتا الأرجنتينية، هو ممثل معروف من أشهر أعماله "الشباب"(2015)، "الهامشي" (2016) و"البولندية الصغيرة"(2003).

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