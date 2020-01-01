محلات ملابس البحر تواجه الخسارة بسبب كورونا.. وأصحابها: الإقبال صفر

04:27 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
محلات ملابس البحر

محلات ملابس البحر

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

قبرص تبحث استفزازات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط مع ألمانيا

قبرص تبحث استفزازات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط مع ألمانيا

توزيع العلاج على مصابي كورونا والمخالطين لهم بمنازل البحر الأحمر

توزيع العلاج على مصابي كورونا والمخالطين لهم بمنازل البحر الأحمر

خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

رغم استقرار وضع كورونا.. مخاوف من موجة ثانية في الصيف

رغم استقرار وضع كورونا.. مخاوف من موجة ثانية في الصيف

في ظل الجائحة التي تشهدها البلاد هذا الصيف، شهدت محلات ملابس البحر، خسائر مادية ملحوظة، بسبب ضعف الإقبال على الشراء، ورغم الانخفاض الملحوظ في أسعارها، لأول مرة، بحيث تتراوح بين 150 و250 جنيهاً، باختلاف أنواعها، إلا أن الإقبال عليها، يظل أخر اهتمامات المواطنين بهذا الموسم.

أثرت أزمة كورونا بشكل كبير عى خطط المصطفين بهذا العام، للسفر إلى المدن الساحلية، وهذا السبب وراء ضعف الإقبال على شراء ملابس البحر: "السنة دي لأول مرة أسعار المايوهات تبدأ من 150 لحد 200 جنيه كان أقل سعر للمايوه سواء كبار ولا أطفال بيبقى 250 جنيها لحد 500 جنيه"، بحسب أحمد محسن، أحد العاملين بمحل ملابس البحر، في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، ويحرص المحل على عرض "كوليشين" العام الماضي، ولكن بأسعار مخفضة: "موسم الصيف اضرب السنة دي ويعتبر شغلنا دلوقتي على الناس اللي بتستغل الأسعار الرخيصة وتشيل للسنة اللي جاية هما دول اللي بيشتروا ونسبتهم قليلة ممكن زبون في اليوم".

نفس الحالة يشهدها أحد المحلات الخاصة بلبس البحر، في شارع بطرس غالي بمصر الجديدة، والذي خفض أسعاره كثيراً عن العام الماضي، حيث تتراوح الأسعار بين 100 و200 جنيه: "الكاش مايوة بـ 100 والمايوهات المحجبات عشان 3 قطع بـ 200 جنيه والبكيني والقطعة الواحدة بـ 250 جنيها"، بحسب خالد الخطيب، مسؤول المحل، وبسبب الإقبال الضعيف بهذا الموسم، قرر أن التجارة أيضاً في الإيشاربات والإكسسورات النسائي، تعويضاً للخسارة المادية التي شهدها المحل مؤخراً: "الناس اللي بتدخل تشتري المايوهات يتعدوا على الصوابع قدام كل واحد بيتشري في 5 بيسألوا بس على الأسعار ويتفرجوا ويمشوا ومحدش بيشتري عشان مفيش مصايف السنة دي". 

الأكثر قراءة

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

تمتلئ منصت التواصل الاجتماعي بالصور التي يتم تحريرها لعرضها بشكل منسق ودقيق، ومن هنا صار الكثيرون يعتقدون أن الصور تكذب، خصوصا بعد انتشار مجموعة صور نجمة سوشيال
هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

يوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، حقيقة وجود موجة ثانية لفيروس كورونا من عدمها.
ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

تتصدر العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجد بين الحين والآخر قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل" نظرا لكونها تشغل بال الجميع، آخرها عقار ريمديسيفير
يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

أعلنت الهيئة الروسية الداعمة ماليًا للدواء الأول المعتمد في روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد (RDIF)، أنه سيتم استخدامه بدءًا من الأسبوع المقبل في علاج المصابين