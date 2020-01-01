"غلط ولا اتظلم؟".. حسام عاشور يكتب نهاية مأساوية لتاريخه مع الأهلي

لم يكن يتخيل أحد أن ينقلب الأمر على ابن النادي الذي دائما مايتغنون به في كل المناسبات حاملا البطولات متحدثا عن حبه الكبير للأهلي، الذي استمر معه قرابة عقدين، وأن ينهي مسيرته مع القلعة الحمراء بهذه الطريقة، حيث كتب حسام عاشور، نهايته بفيديو قصير عبر حسابه على "فيس بوك".

"مسمار الأهلي" كما يطلقون عليه، أثار جدلا كبيرا حوله خلال الساعات القليلة الماضية، وخرجت العديد من الحملات المهاجمة له عبر صفحات السوشيال ميديا، وانتقده الكثير من جمهور الأهلي، معبرين عن ندمهم على حبهم له وأنه لم يقدر النادي الذي صنع اسمه، فيما كانت هناك بعض التعليقات من قبل فئات من الجمهور تدافع عن اللاعب وتطالب بسماحه وإنهاء مسيرته مع "الأحمر" بطريقة لائقة.

البداية كانت عندما اتهم عاشور مجلس إدارة الأهلي بإفساد مهرجان اعتزاله وتعطيل حسم مصيره، ما اعتبره مجلس الخطيب خروجا عن تعليمات النادي بعدم ظهور أي لاعب أو الإدلاء بتصريحات دون إذن، واعتبروه أيضا خروجا عن القيم الأخلاقية للأهلي، خاصة أن هذه الاتهامات تزامنت مه وصول خلافات النادي مع تركي آل الشيخ إلى ذروتها.

وطالب قائد النادي الأهلي، إدارة ناديه، بتحديد موقفها فيما يخص مباراة اعتزاله، والمقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة بعد استقراره على إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجاري وقبول عرض الإدارة الحمراء وصرف النظر عن استكمال مسيرته الكروية في نادٍ آخر خارج القلعة الحمراء، ما جعل إدارة النادي توقع عليه غرامة مالية، وسحب كل الاستثناءات التي منحت له بعد اعتزاله ضمنها مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى توجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

بهذه القرارات وهذا الفيديو، تحول حسام عاشور، من المعشوق الأول في القلعة الحمراء، إلى العدو اللدود وأحد اللاعبين الذين تهاجمهم جماهير الأهلي، وسرعان ما تصدر النادي الأهلي واسم حسام عاشور تريندات تويتر، عقب القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، الشهير بـ"بيبو"، في بيانه الذي عُقد مساء أمس، عبر الفيديو كونفرانس.

وهاجم الجمهور حسام عاشور، فقال أحمد عبر موقع تويتر: "للأسف نزلت من نظري لإنك آخر واحد كنت متوقع أنه يستفز النادي وجمهوره اللي قضي فيه أكتر من 12 سنة يلا مع السلامة مش هتقف عليك"، وأضاف مروان: "هو اللي جابه لنفسه ويستاهل الأهلي فوق الجميع"، كما كتب مصطفى "ماكناش متوقعينك تعمل كده صدمتنا فيك كبيرة..وقرار الأهلي صح مليون في المية دي مبادئ".

في اتجاه آخر، تعاطف بعض الجمهور مع حسام عاشور ملتمسين له العذر مطالبين بمسامحته على ما بدر منه، مؤكدا أنه كان يستحق إنهاء مشواره بشكل أفضل لكن خروجه للتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب له في المشكلة الحالية، محمد: "يا سيدي إنت كإدارة شايف إنه غلط ممكن تعاقبه أي عقاب غير إنك ترميه في مزبلة التاريخ ومش حسام عاشور أول حد تحصل معاه المشكلة دي، حصلت قبل كده لما أحمد فتحي اتكلم، وقال رأيه وأنه عايز فلوس أكتر وإلا هيمشي الدنيا وقفت ومقعدتش، وكتب نبيل "حسام عاشور لا يستحق تلك النهاية مع النادي الأهلي تضحياته للنادي الأهلي أكتر مثلا من لاعب خد سيط وفضل الاحتراف مرة واتنين، وقالك مستقبل ولادي أهم من مستقبل الأهلي ومشي.. حسام يستحق نتغافله ونسامحه وتكون نهاية تليق لينا والاعب اللي ضحى كتير وحبنا من قلبه".

وتوالت التعليقات فقال خالد: "خطأ حسام عاشور كبير، كان يستطيع أن يخرج من الباب الكبير معتزلا، وكان يستطيع أن يغادر إلي نادي داخل أو خارج مصر، كان يستطيع أن يكسب تعاطف الجماهير للنهاية بل أن الجماهير كانت لتقف معه ضد الإدارة ولكنه لم يوفق في إختيار قراره وشكله، ألم يري الفرق بين فتحي وإكرامي عند الجماهير؟".