آخرهم علي عبدالرحيم.. 10 نجوم رحلوا عن عالمنا في عام 2020

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني منذ بداية عام 2020، حيث شهد النصف الأول من العام العديد من حالات الوفاة لنجوم الفن، كان آخرها رحيل الفنان علي عبدالرحيم.

وأعلن النجم أحمد وفيق، عن وفاة الفنان علي عبدالرحيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "البقاء والدوام لله رحل عنا الفنان علي عبدالرحيم.. الله يرحمك يا طيب".

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2020.

عفاف شاكر

رحلت الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، أخت الفنانة شادية من والدتها، عن عالمنا بعد وفاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 31 مايو الماضي، حيث جرى دفنها في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بأمريكا، بجوار حفيدتها سارة عفاف شاكر، أو نور الحياة علي آغا، وهي أخت الفنانة شادية من الأم فقط، أي أنها ليست شقيقتها ولذلك الاسم الحقيقي مختلف عن اسم الفنانة شادية، أو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر.

حسن حسني

وفي اليوم السابق لرحيل عفاف شاكر، توفي الفنان الكبير حسن حسني، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته، وأقيمت صلاة الجنازة على جثماته أمام المقابر.

عبدالنبي السيد

وفي الأيام الأخيرة من الشهر ذاته، توفي الكومبارس عبدالنبي السيد، الذي اشتهر في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وكان آخرها مشاركته في مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.

وذلك بحسبما ذكره الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث نشر صورة لـ عبدالنبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله عم إيتو، آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفر له والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".

إبراهيم نصر

وفي منتصف الشهر، أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عامًا، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، إضافة إلى مشوار فني طويل، حيث تم تشييع الجثمان من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

نعمات عبدالناصر

وفي نهاية شهر أبريل، توفيت الفنانة المصرية، نعمات عبدالناصر، عن عمر ناهز 66 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عُرفت بأنها أشهر كومبارس في السينما المصرية، وذلك بسبب مشاركتها في الأعمال الفنية بأدوار ثانوية، ومن أشهر أفلامها: النداهة، طائر على الطريق، وبالوالدين إحسانا، حب في الزنزانة، العار، عصفور الشرق.

نادية لطفي

وفي بداية شهر فبراير الماضي، أعلن أشرف زكي نقيب الممثليين، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض.

ماجدة الصباحي

وكان العام الحالي قد بدأ برحيل النجوم في منتصف يناير الماضي، حيث رحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عالمنا في عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وصرحت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة، لـ"الوطن"، بأن والدتها توفيت داخل منزلها بشكل طبيعي، والسبب في تأجيل خروج الجنازة، يكمن في تأخر إصدار تصاريح الدفن، حيث انتهت الإجراءات.

نادية رفيق

وفي اليوم التالي، أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وفاة الفنانة نادية رفيق، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، والتي اشتهرت بأداء أدوار الأم، في عدد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والألفية الجديدة.

إبراهيم فرح

وفي يوم 17 من الشهر ذاته، رحل الفنان إبراهيم فرح بعد صراع مع المرض، حيث أعلن ابن الفنان إبراهيم فرح، عن وفاة والده، قائلا عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله، إن شاء الله هنصلي عليه في السيدة نفيسة بعد صلاة العصر أو ما بين العصر والمغرب".