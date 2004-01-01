أول ظاهرة في يونيو.. كوكب يمر بين الأرض والشمس

كأول ظاهرة فلكية تحدث في شهر يونيو الجاري، يمر كوكب الزهرة اليوم الأربعاء بين الأرض والشمس، وهذا له تأثير على مظهر الكوكب عند رصده بالتليسكوب يبدو كحلقة ضوئية.

وبحسب الجميعة الفلكية بجدة، فيطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة "الاقتران الداخلي" ، وهو واحد من الأفضل منذ عقود، وسيبعد كوكب "الزهرة حوالي (نصف درجة) من مركز قرص الشمس.

وتاريخيا حدث ذلك مرتين فقط منذ عام 1961، أثناء عبور الكوكب أمام الشمس في 2004 و 2012 .

ومراقبة الزهرة في هذا الوقت أمر خطير لقربه من الشمس حيث يفصل بينهما جزء من الدرجة، لذلك من السهل أن تسقط أشعة الشمس إلى مجال رؤية التلسكوب وتتلف المعدات الحساسة وتؤذي عين الإنسان، إلا أن الراصدين المحترفين الذين يتخذون الاحتياطات الدقيقة يجب أن يحاولوا ذلك.

وبحسب الجمعية الفلكية، يمكن مراقبة هذا الحدث (بشكل آمن) عبر مرصد سوهو الفضائي التابع لوكالة ناسا فهذا الجهاز يمتلك قرص خاص قادر على حجب وهج ضوء الشمس ما يمكنه من رؤية كل الأجسام القريبة من الشمس مثل النجوم والكواكب المذنبات .

علما بأن مرصد سوهو سيواجه إشكالية بسيطة عندما سيكون الزهرة قريب جدًا من الشمس حيث سيقع الكوكب لفترة وجيزة خلف قرص المرصد سوهو الذي يحجب وهج الشمس في لحظة أقرب مسافة، لذلك سيتعين على الراصدين من على سطح الأرض سد الفجوة .

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن"، أنه سوف يمر كوكب الزهرة بين الارض والشمس تماما غدا الأربعاء 3 يونيو 2020 ولهذا السبب سنرى الزهرة في مرحلة الهلال كما يحدث تماما بالنسبة للقمر حيث يظهر هلالا في أول كل شهر.

وأضاف أنه سيكون الزهرة هلالا رقيقا جدا وسيكون على مقربة من الشمس جدا بحيث يصعب رصده بالعين المجردة؛ إذ يهرب تحت الأفق سريعا ورصده في هذه الحالة يمثل تحديا صعبا جدا بالنسبة للهواة.

ويطلق العلماء على هذه الظاهرة الاقتران الداخلي للزهرة لأن كوكبي عطارد والزهرة هما كوكبان داخليان أي يسبقان الأرض في الترتيب بعدا عن الشمس، وفي هذا اليوم سيبعد الزهرة نصف درجة فقط عن الشمس، ثم يظهر مجددا مرة أخرى في سماء الصباح بدأ من اليوم التالي ولكنه يظل من الصعب رصده لقربه من الشمس أيضا ، ثم يبدأ في الظهور جليا قبل شروق الشمس مباشرة الأسبوع القادم.