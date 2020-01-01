فرحة جماهير المارد الأحمر عقب بيان الأهلي: "قرارات للتاريخ يا بيبو"

سرعان ما تصدر النادي الأهلي تريندات تويتر، عقب القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، الشهير بـ"بيبو"، في بيانه الذي عُقد مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس.

واحتفت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بقرارات النادي ورئيسه التي وصفها البعض بالتاريخية، حيث علق عمرو ماهر، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "عظمة وجمال قرارات مجلس الإدارة".

بينما علق عمرو محمد عواد، أحد مشجعي المارد الأحمر، قائلا: "طب ما محمود الخطيب لسه بيحط بوش رجله في سقف الشبكة أهو ياجدعان.. للتاريخ يابيبو".

وكتب حساب يحمل اسم "حسين" في تعليق على القرارات، قائلا: "عندما يتحدث الأهلي يجب أن يصمت الجميع.. الأهلي فوق الجميع".

وغرد حساب يحمل اسم خالد: "راهنت عليك يا بيبو وكسبت الرهان.. مبادئ الأهلي فوق الجميع".

كما دون حسب يحمل اسم "محمد زكي" ملخص قرارات الأهلي واختتمها بهاشتاج "مبادئ الأهلي فوق الجميع".

ملخص قرارات بيان النادي الأهلي:

1- سحب الرئاسة الشرفية من السيد تركي آل الشيخ ‏‎وإعادة كل ما قدمه من هدايا عينية وتبرعات مالية.

2- إلغاء العرض الاستثنائي المقدم لحسام عاشور واللاعب أصبح حرا ولم يعد النادي مهتما بقرار اعتزاله.

3- قبول اعتذار المهندس محمد سراج الدين عن ما بدر منه وتجاوزه لقرار مجلس إدارة الأهلي.

4- الأهلي يقررمقاضاة نادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن وتعديه على الحقوق التسويقية للأهلي.

5- الأهلي يحذر من اشتعال الفتنة الجماهيرية نتيجة التصرفات غير المسؤولة.