"كرش" هيجواين يثير السخرية على السوشيال ميديا.. كان معزول في كنتاكي

أثار النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بـ"كرش" في تدريبات فريقه استعدادا لاسئناف بطولة الدوري الإيطالي، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر "هيجواين" في التدريبات إلى جانب زملائه بالفريق، مواطنه باولو ديبالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث بدى عليه زيادة الوزن الواضحة، بعد عودتهم من فترة العزل المنزلي.

سخرية السوشيال ميديا من "كرش" هيجواين

وسخر أحد رواد تويتر، على وزن هيجواين بعد عودته اللاعبين من فترة العزل المنزل بسبب كورونا، قائلا: "‏هيجواين كان عازل نفسه عند أبو أنس السوري باين".

وعلق حساب يدعى "أحمد الديب": "‏هيجواين كان عامل عزل في كنتاكي"، بينما قال محمد قاسم: "‏هيجوايين بيقول لكل واحد وزنه زاد في الحجر اطمن أنت مَش لوحدك".

وغرد محمد طارق: ‏"هيجوايين ده اللاعب الوحيد في العالم اللي وزنه بيختلف باختلاف زاوية التصوير".

كما علق أحمد عبد الحليم: "‏هو ليه هيجوايين بقا تلاجة shaped لايك ستركشر".

جدير بالذكر، أن الحكومة الإيطالية أعلنت استئناف بطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا خلال الفترة المقبلة بصفة رسمية، ومن المنتظر أن يتم استئناف الكالتشيو بدءا من يوم 20 يونيو المقبل.