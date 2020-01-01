"كرش" هيجواين يثير السخرية على السوشيال ميديا.. كان معزول في كنتاكي

09:56 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
هيجواين من تدريبات يوفنتوس

هيجواين من تدريبات يوفنتوس

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

آخرهم نجما يوفنتوس.. مشاهير تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا

آخرهم نجما يوفنتوس.. مشاهير تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا

"كورونا" يؤثر على البورصة الإيطالية.. وسهم"يوفنتوس" يتراجع بأكثر من 10%

"كورونا" يؤثر على البورصة الإيطالية.. وسهم"يوفنتوس" يتراجع بأكثر من 10%

على طريقة فيلم "أفينجرز".. صحيفة تحتفي بإنجاز "رونالدو" مع يوفنتوس

على طريقة فيلم "أفينجرز".. صحيفة تحتفي بإنجاز "رونالدو" مع يوفنتوس

مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا.. تعرف على الموعد والقناة الناقلة

مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا.. تعرف على الموعد والقناة الناقلة

أثار النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بـ"كرش" في تدريبات فريقه استعدادا لاسئناف بطولة الدوري الإيطالي، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر "هيجواين" في التدريبات إلى جانب زملائه بالفريق، مواطنه باولو ديبالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث بدى عليه زيادة الوزن الواضحة، بعد عودتهم من فترة العزل المنزلي.

سخرية السوشيال ميديا من "كرش" هيجواين

وسخر أحد رواد تويتر، على وزن هيجواين بعد عودته اللاعبين من فترة العزل المنزل بسبب كورونا، قائلا: "‏هيجواين كان عازل نفسه عند أبو أنس السوري باين".

وعلق حساب يدعى "أحمد الديب": "‏هيجواين كان عامل عزل في كنتاكي"، بينما قال محمد قاسم: "‏هيجوايين بيقول لكل واحد وزنه زاد في الحجر اطمن أنت مَش لوحدك".

وغرد محمد طارق: ‏"هيجوايين ده اللاعب الوحيد في العالم اللي وزنه بيختلف باختلاف زاوية التصوير".

كما علق أحمد عبد الحليم: "‏هو ليه هيجوايين بقا تلاجة shaped لايك ستركشر".

جدير بالذكر، أن الحكومة الإيطالية أعلنت استئناف بطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا خلال الفترة المقبلة بصفة رسمية، ومن المنتظر أن يتم استئناف الكالتشيو بدءا من يوم 20 يونيو المقبل.

الأكثر قراءة

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

تمتلئ منصت التواصل الاجتماعي بالصور التي يتم تحريرها لعرضها بشكل منسق ودقيق، ومن هنا صار الكثيرون يعتقدون أن الصور تكذب، خصوصا بعد انتشار مجموعة صور نجمة سوشيال
ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

تتصدر العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجد بين الحين والآخر قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل" نظرا لكونها تشغل بال الجميع، آخرها عقار ريمديسيفير
خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

حذر علماء من كوريا الجنوبية، من تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال فصل الصيف.
يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

أعلنت الهيئة الروسية الداعمة ماليًا للدواء الأول المعتمد في روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد (RDIF)، أنه سيتم استخدامه بدءًا من الأسبوع المقبل في علاج المصابين