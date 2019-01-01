"الكمامة" تخنق مرضى الجهاز التنفسي: يا تلبسوها.. يا متخرجوش

10:03 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
الكمامة الطبية

الكمامة الطبية

كتب: محمد سعيد الشماع

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مع بداية فرض الحكومة ارتداء الكمامات الطبية على المواطنين فى مختلف وسائل المواصلات والمصالح الحكومية والبنوك، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، يواجه مرضى الجهاز التنفسى والصدر معاناة أثناء ارتداء الكمامة لفترات طويلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ومعها يقدم أطباء الأمراض الصدرية مجموعة نصائح لهؤلاء من أجل التعامل السليم مع الكمامة.

يوضح الدكتور سامح أحمد، أخصائى أمراض صدرية وحساسية، أن ارتداء الكمامة الطبية مُفيد لكافة مرضى الجهاز التنفسى، لأنها تجعلهم يتنفسون هواء نقياً خالياً من الأتربة والغبار، وتحميهم خلال الفترة الحالية من فيروس كورونا لأنه يُصيب الجهاز التنفسى، مؤكداً أنه على الجانب الآخر ارتداء الكمامة لفترات طويلة يُسبب عبئاً أكبر على تلك الفئة من المرضى: «عندهم الشعب الهوائية ضيقة وبياخدوا أصلاً نفسهم بالعافية، والدنيا هتبقى أصعب لما مدخل الهواء كمان يبقى مقفول، وهيواجهوا صعوبة فى التنفس».

ناصحاً إياهم بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم الاستغناء عن الكمامة تماماً فى مختلف الأماكن المزدحمة، مشيراً إلى أنه يمكن للمريض عدم ارتدائها إذا كان وحيداً فى سيارته الخاصة مع ترك منفذ للتهوية، كما أنه يُفضل ارتداء عدد 2 كمامة جراحية فوق بعضهما، من أجل توفير حماية بشكل أكبر.

كما تنصح الدكتورة ريم قورة، استشارى الأمراض الصدرية، مريض الجهاز التنفسى بالالتزام بالأدوية خلال تلك الفترة، وأن من يلتزم بالحصول عليها لن يتأثر كثيراً بارتداء الكمامة الطبية، وتنصح هؤلاء المرضى بعدم الخروج فى الشوارع فى أوقات الذروة، ومن يشعر منهم بضيق فى التنفس عليه الخروج فوراً من المكان المزدحم إلى آخر جيد التهوية وخلع الكمامة: «لازم كل واحد يبقى معاه البخاخة عشان يستخدمها وقت اللزوم، وكمان يمنعوا الاستخدام المفرط للكحول والكلور لأنه هيسبب لهم مشكلات صحية كبيرة».

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