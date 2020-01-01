نجوم هوليوود يدعمون بلادهم بالتبرعات: صلوا من أجل أمريكا

لم يقف فنانو هوليوود مكتوفى الأيدى أمام الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل «جورج فلويد»، فالمشاركة فى المسيرات الاحتجاجية، والتبرع بالأموال للمحتجين، بل وتقديم العلاج لهم، كان أبرز ما فعله النجوم، وهم يرفعون شعاراً واحداً «ضد العنصرية».

فحسب مجلة «ذا صن»، قررت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان دفع الفواتير الطبية لـ«شانين شارسى» بعد أن أصيبت بعيار مطاطى فى وجهها، خلال مشاركتها فى الاحتجاجات، وبعد أن نشرت والدة الفتاة صورة ابنتها، والدماء تغطى وجهها، غردت «كيم» على حسابها الشخصى على تويتر، معلنة أنها ستدفع كافة التكاليف الخاصة بالعلاج.

الفنان رايان رينولدز وزوجته الممثلة بلاك ليفلى تبرعا بـ200 ألف دولار لصندوق الدفاع القانونى والتعليمى، بحسب موقع «يو إس إيه توداى»، وهو أكبر شركة قانونية تحارب التمييز العرقى فى أمريكا، وكتبا على حسابهما على إنستجرام: «نشعر بالخجل أننا سمحنا لأنفسنا فى الماضى بألا نكون على دراية بمدى عمق العنصرية النظامية فى أمريكا».

المغنية «بيونسيه» عبرت عن تأييدها للمظاهرات الاحتجاجية، ونشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تدعو فيه المتابعين لها، وعددهم 147 مليون شخص على مستوى العالم، بالتوقيع على التماس من أجل تحقيق العدالة للراحل، قائلة: «تم اتهام شخص ما بقتل فلويد، ولكن العدالة بعيدة عن تحقيقها، فالرجاء التوقيع على الالتماس، ومواصلة الصلاة من أجل السلام والرحمة لبلدنا».