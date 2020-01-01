نجوم هوليوود يدعمون بلادهم بالتبرعات: صلوا من أجل أمريكا

10:03 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
بيونسيه

بيونسيه

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

زاهي حواس عن خلافه مع "بيونسيه": حارسها الشخصي ضرب مصورة

زاهي حواس عن خلافه مع "بيونسيه": حارسها الشخصي ضرب مصورة

بالمشاركة والتبرع والعلاج.. نجوم هوليوود يدعمون المحتجين ضد قتل فلويد

بالمشاركة والتبرع والعلاج.. نجوم هوليوود يدعمون المحتجين ضد قتل فلويد

في عيد ميلاده.. رحلة مورجان فريمان من الطيران العسكري لـ هوليوود

في عيد ميلاده.. رحلة مورجان فريمان من الطيران العسكري لـ هوليوود

"متحرش هوليوود".. المنتج الأمريكي واينشتين يواجه تهم اغتصاب جديدة

"متحرش هوليوود".. المنتج الأمريكي واينشتين يواجه تهم اغتصاب جديدة

لم يقف فنانو هوليوود مكتوفى الأيدى أمام الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل «جورج فلويد»، فالمشاركة فى المسيرات الاحتجاجية، والتبرع بالأموال للمحتجين، بل وتقديم العلاج لهم، كان أبرز ما فعله النجوم، وهم يرفعون شعاراً واحداً «ضد العنصرية».

فحسب مجلة «ذا صن»، قررت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان دفع الفواتير الطبية لـ«شانين شارسى» بعد أن أصيبت بعيار مطاطى فى وجهها، خلال مشاركتها فى الاحتجاجات، وبعد أن نشرت والدة الفتاة صورة ابنتها، والدماء تغطى وجهها، غردت «كيم» على حسابها الشخصى على تويتر، معلنة أنها ستدفع كافة التكاليف الخاصة بالعلاج.

الفنان رايان رينولدز وزوجته الممثلة بلاك ليفلى تبرعا بـ200 ألف دولار لصندوق الدفاع القانونى والتعليمى، بحسب موقع «يو إس إيه توداى»، وهو أكبر شركة قانونية تحارب التمييز العرقى فى أمريكا، وكتبا على حسابهما على إنستجرام: «نشعر بالخجل أننا سمحنا لأنفسنا فى الماضى بألا نكون على دراية بمدى عمق العنصرية النظامية فى أمريكا».

المغنية «بيونسيه» عبرت عن تأييدها للمظاهرات الاحتجاجية، ونشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تدعو فيه المتابعين لها، وعددهم 147 مليون شخص على مستوى العالم، بالتوقيع على التماس من أجل تحقيق العدالة للراحل، قائلة: «تم اتهام شخص ما بقتل فلويد، ولكن العدالة بعيدة عن تحقيقها، فالرجاء التوقيع على الالتماس، ومواصلة الصلاة من أجل السلام والرحمة لبلدنا».

الأكثر قراءة

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

تمتلئ منصت التواصل الاجتماعي بالصور التي يتم تحريرها لعرضها بشكل منسق ودقيق، ومن هنا صار الكثيرون يعتقدون أن الصور تكذب، خصوصا بعد انتشار مجموعة صور نجمة سوشيال
ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

تتصدر العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجد بين الحين والآخر قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل" نظرا لكونها تشغل بال الجميع، آخرها عقار ريمديسيفير
هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

يوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، حقيقة وجود موجة ثانية لفيروس كورونا من عدمها.
يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

أعلنت الهيئة الروسية الداعمة ماليًا للدواء الأول المعتمد في روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد (RDIF)، أنه سيتم استخدامه بدءًا من الأسبوع المقبل في علاج المصابين