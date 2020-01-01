بالحجر وبروتوكول الصحة.. مسؤولون ونائبة تعافوا من فيروس كورونا

حجر صحي والتزام ببروتوكول وزارة الصحة، أمران اعتمد عليهما مسؤلون بعدما علموا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما ساهم في شفائهم، وكان آخرهم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

رحلة محافظة الدقهلية مع الفيروس

بعد 15 يوم من الإصابة، تحدث محافظ الدقهلية، عن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أنها كانت غريبة ولكن ليست قاسية، فرغم أن الفيروس جديد على مستوى العالم، ولا يمتلك أحد علاج له، لكنه فور ظهور الأعراض عليه، اتبع التعليمات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة، بداية من العزل وعمل مسحات للمخالطين.

وناشد "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، المواطنين بأنه فور ظهور أعراض كورونا عليهم، يجب العزل فورًا، والتواصل مع الأطباء، والدخول إلى المستشفى حال استدعت الحالة ذلك، "أول الأعراض التي ظهرت عليّ هي فقد حاستي الشم والتذوق، لدرجة إنك لو حطيت عطر لا تشعر به، أو تشم رائحته، وتضطر تحط تاني ولكنك لا تشمه".

وأوضح أن تعافيه السريع من فيروس كورونا، يعود إلى اتباعه الإجراءات الطبية السليمة المعلن عنها من وزارة الصحة، واتباع البروتوكول الصحي لها، لافتًا إلى أن المرض سيمر وكأنه "دور برد عادي"، وفي حالة عدم الالتزام ستحدث مضاعفات.

وأشار إلى أنه مع سلبية النتائج يجب إكمال بروتوكول العلاج لمدة 14 يومًا، والالتزام بفيتامين "سي" و"الزنك"، وتناول السوائل الدافئة بكثرة.

تعافي مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية

والجمعة الماضية، تماثل الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، قائلًا علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "بسم الله الرحمن الرحيم.. بفضل دعواتكم، وتطبيق العزل المنزلي، تماثلت للشفاء، والحمد لله رب العالمين".

وكان مدير الطب العلاجي أعلن إصابته بالفيروس وتطبيقه للعزل المنزلي، نظرًا لعدم وجود أعراض قوية.

شفاء نائب مدير الطلاب العلاجي بـ"صحة الشرقية" من كورونا

وقبلها بيوم، أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية تعافي الدكتور إياد درويش، نائب مدير الطب العلاجي، من فيروس كورونا، وذلك عقب إصابته خلال مباشرته لعمله؛ ليخضع للعزل الطبي بمستشفى الصدر بالزقازيق لمدة أسبوعين حتى تماثل للشفاء.

تعافي النائبة شيرين فراج

كما أعلنت النائبة شيرين فراج، إصابتها بفيروس كورونا، لتسجل أول حالة إصابة في مجلس النواب، وحجزت في مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي في الحجر الصحي لتلقي العلاج، لكنها تعافت أول أيام عيد الفطر، عقب خضوعها للعزل الصحى لمدة 15 يومًا.

وأوضحت في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنها خضعت لعدد من البروتوكولات العلاجية، من بينها دواء الملاريا، فضلًا عن جرعات من أدوية سيولة الدم لمنع حدوث تجلطات.

وأشارت النائبة إلى أنها تلقت اتصالًا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والأمين العام بالمجلس، عقب عودتها للمنزل.