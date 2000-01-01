هل هناك أنظمة سحرية للتخلص من الوزن الزائد؟.. خبراء يوضحون

05:31 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
فقدان الوزن

فقدان الوزن

كتب: منة الصياد

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تنتشر العديد من الدراسات الطبية الحديثة حول الأطعمة والمشروبات التي يمكنها المساعدة في خفض نسب الدهون بالجسم، وفقدان الوزن الزائد، خاصة لمن يعانون من السمنة المفرطة.

ومع انتشار مثل هذه الدراسات العملية المتعددة، يتجه الكثيرون إلى اتباعها، والحرص على تناول بعض المواد الغذائية، الذي يعتقدون بأنها ستساعدهم في الحصول على جسم رشيق وصحة جيدة.

وتعليقًا على هذا الأمر، يوضح الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، لـ"الوطن"، أن العديد من تلك الدراسات المنتشرة ليس لها أي أساس علمي من الصحة، فعملية فقدان الدهون تتوقف فقط على كمية السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد خلال يومه.

ويقول "الحوفي"، إنه يجب على الفرد الحصول خلال يومه على 2000 سعر حراري حال قيامه بمجهود يومي مستمر كالذهاب إلى العمل، بينما في حالة مكوثه داخل المنزل، وهو ما يتعرض له العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية بسبب انتشار أزمة فيروس كورونا، يجب الحصول على 1500 سعر حراري فقط.

ولتخفيض نسبة الدهون داخل الجسم، نصح أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالفاكهة والخضراوات، علاوة على شرب كمية من 2 إلى 3 لتر من المياه بشكل يومي، لتعزيز طاقة الفرد والحصول على صحة جيدة، فضلًا عن تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون، وكذلك المشروبات الغازية والوجبات السريعة.

ويؤكد الدكتور محمد رضوان خبير التغذية، على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي سليم، وذلك للحفاظ على صحة ومناعة الجسم.

ويقول: "مفيش حاجة اسمها هشرب مشروب معين، أو آكل أكلة معينة هتساعدني في خسارة الوزن، كلها مجرد افتراضات بحثية، ولكن يجب على الشخص اتباع نظام غذائي متماثل، يبتعد من خلاله  من خلاله عن الأكلات والمشروبات الضارة بأنواعها".

الصحة العالمية: وصول نسب السمنة إلى الضعف

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نسبة السمنة تزايدت بصورة مضاعفة حول العالم منذ عام 1980.

وفي عام 2014 كان هناك أكثر من 1.9 مليار بالغ، من سن 18 عامًا فأكثر، زائدي الوزن.

ونصحت المنظمة العالمية بعدة نصائح للتخلص من السمنة، تضمنت:

- الحد من تناول الدهون والسكريات.

- زيادة تناول الفاكهة والخضراوات والبقوليات.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

 

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