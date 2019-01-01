دراسة: الكمامة والتباعد الاجتماعي أفضل طرق الوقاية من كورونا حتى الآن

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تتعدد الأخبار والمعلومات المتعلقة بأفضل سبل الوقاية وتقليل خطر الإصابة بـ"كوفيد 19"، آخرها دراسة طبية حديثة منشورة في دورية "لانسيت الطبية"، بحسب ما ذكرت "CNN".

تفاصيل الدراسة الطبية حول سبل الوقاية من كورونا

وأكدت الدراسة الطبية، أن كمامات الوجه وأغطية العين والتباعد الاجتماعي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه كلما كان التباعد الجسدي بين الأشخاص لمسافة أقل من متر واحد (3.3 قدم) فإن ذلك يساعد على انتقال المرض بنسبة 12.8٪، وتقل النسبة إلى 2.6٪ إذا كانت مسافة التباعد على بعد متر واحد، بينما يمكن أن تكون مسافات مترين (6.6 قدم) أكثر فعالية.

وأشارت الدراسة إلى أن فرصة انتقال العدوى بدون ارتداء قناع وجه أو جهاز تنفس تصل لنحو 17.4٪، وانخفضت إلى 3.1٪ عند ارتداء قناع.

وحددت الدراسة فرصة انتقال العدوى دون حماية العين بنسبة 16٪ ، مقارنة بـ 5.5 ٪ مع ارتداء شكل من أشكال حماية العين كدرع للوجه أو قناع أو نظارات.

ووجدت الدراسة، التي جاءت نتيجة لتحليل بيانات من 172 دراسة في 16 دولة، أن تدابير التباعد الاجتماعي وأغطية الوجه (الكمامات وواقيات العين) ستكون أساسية في إبطاء انتشار الفيروس والسماح بتخفيف قيود الإغلاق بأمان، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن الجمع بين كمامات الوجه والنظارات الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدامها بشكل صحيح لا يوفر حماية كاملة 100%.

وتعليقا على تلك الدراسة العلمية، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن"، أن أفضل سبل الوقاية لتقليل فرص الإصابة من فيروس كورونا المستجد، تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على غسل الأيدي والتباعد المكاني، فضلًا عن الحفاظ على الجهاز المناعي والتشخيص المبكر، شارحًا بعض الإجراءات التي يجب اتباعها ي كل محور من محاور الوقاية.

أولًا: بالنسبة لارتداء الكمامة

هناك مجموعة من النصائح على الجميع اتباعها، وهي:

- شراء الكمامة من مصدر موثوق "الصيدليات"، والابتعاد عن تلك الموجودة مع الباعة الجائلين أو المصانع غير المعروفة، نظرا لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية.

- الاستخدام الصحيح للكمامات، بداية من ارتدائها باستخدام الأطراف وعدم لمسها من الداخل والخارج، وصولًا إلى عدم تركها على منطقة الدقن أو أعلى الوجه.

- التخلص السليم من الكمامة بإفسادها وقطعها ثم رميها في سلة المهملات، وذلك حتى لا يعاد تدويرها.

ثانيا: غسل الأيدي

ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بالطريقة الصحيحة، وعند عدم توافر المياه فرك الأيدي بالكحول والمطهرات.

ثالثًا: التباعد المكاني

هناك مجموعة من التعليمات على الجميع الالتزام بها، وهي:

- التباعد بقدر الإمكان مسافة 1.8 متر أي حوالي (6 أقدام)، لضمان السلامة.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة سواء بالمحال، أو الشوراع، أو المواصلات العامة.

- بالنسبة لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، يفضل عدم خروجهم من المنزل إلا للضرورة القصوى مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

- عدم الخروج من المنزل عند الشعور بالتعب، سواء ارتفاع درجة الحرارة، أو كحة أو برد، فعلى الجميع التعامل مع نزلات البرد أنها كورونا إلى أن يثبت العكس.

رابعًا: المحافظة على الجهاز المناعي

للحفاظ على الجهاز المناعي للوقاية من كورونا، يجب اتباع الآتي:

- التغذية السليمة، بتناول الأطعمة والخضراوات والفاكهة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والأملاح المعدنية والفيتامينات.

- التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر وليس وقت الظهيرة، للحصول على فيتامين "د".

- أخذ قسط وافر من النوم.

- الابتعاد عن القلق والتوتر، فالحالة المزاجية ذات تأثير كبير على الجهاز المناعي.

- الابتعاد عن الأشياء التي تضر الجهاز المناعي، سواء التدخين أو الكحوليات أو المسكنات والمضادات الحيوية.

- عدم أخذ أي دواء دون الرجوع للطبيب، وفي حال الحاجة للمسكنات يمكن الاعتماد على الباراستيمول فقط.

جدير بالذكر أن الدلائل الحالية تشير إلى أن طرق الانتشار الأكثر شيوعًا لكوفيد-19 تكون عن طريق قطيرات الرذاذ، خاصة عندما يسعل الناس، وتنتقل العدوى من خلال دخول القطيرات إلى العينين أو الأنف أو الفم إما مباشرة أو عن طريق الأسطح الملوثة.