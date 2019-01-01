أرمينية تتجاوز المائة عام تتعافى من كورونا

08:23 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
الأرمانية المتعافية

الأرمانية المتعافية

كتب: أ ش أ

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غادرت سيدة أرمينية تبلغ من العمر 101 عامًا، اليوم الثلاثاء، المركز الطبي "جريجوري تسوفينار خاتشاتريان المنور"، بأرمينيا ، وذلك بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تفاصيل الناجية من فيروس كورونا 

وكتب المركز الطبي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنه تم استقبال المريضة نازاني سيمونيان، المولودة عام 1919 من دار المسنين في السادس عشر من مايو الماضي، للاشتباه "الأولي" بإصابتها بفيروس كورونا، وأنه نتيجة للفحوصات تم تأكيد إصابتها بالفيروس التاجي والالتهاب الرئوي الثنائي، وتم تقييم الحالة على أنها خطيرة على أساس عمرها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن مصدر في المركز الطبي، قوله، إن المرأة نُقلت إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للعلاج المناسب، وبدأت بالتعافي تدريجيًا.

وأشار المصدر إلى أن الفحوصات المخبرية الثانية أظهرت نتائج سلبية، وتم السماح لنازاني سيمونيان بمغادرة المستشفى.

وعلى صعيد متصل، سجلت السلطات الأرمنية، اليوم الثلاثاء، 10009 إصابات، و3427 حالة شفاء، و158 حالة وفاة بفيروس كورونا. 

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