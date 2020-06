أثارت عملية اعتقال عنصرية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، جدلًا واسعًا، خاصة بعدما انتهت بمفاجأة كبرى.

وحاول 3 من أفراد الشرطة الأمريكية، القبض على رجل من من أصول أفريقية، خلال عملية فض الاحتجاجات التي ضربت أمريكا، بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي، متعللين بأنه مشتبه به.

ويظهر مقطع فيديو، حقق انتشارا واسعًا، محاولة الشرطيين القبض على رجل من أصول أفريقية، لكنه رفض، ليقوموا بتقييده بالقوة.

Police brutality gone wrong this time. These two racist cops arrested a black man not knowing he's an undercover FBI AGENT he confiscated their badges. #USAonFire pic.twitter.com/bHlhgYoPFl