كمامة لابنه وكمامة للحمار.. عم صادق: مخلوق زينا وبناكل عيش من وراه

"كمامة يرتديها الطفل، وأخرى يرتديها الحمار، صورة لفتت أنظار المواطنين، فسرها عبدالله محمد صادق، والد الطفل الذى يرتدي الكمامة هو والحمار، إن الحمار هو رأس مالهم الوحيد، الذي من خلاله يتم الإنفاق على الأسرة.

وأوضح، أنه خشى على أهل بيته من عدم وجود ما يأكلونه، ومن أجل ذلك، حرص على ارتداء الكمامة هو وزوجته، وكل أبنائه إلى جانب الحمار.

وتابع: "الحمار مخلوق زينا، وهو اللى بناكل من وراه عيش، أحنا ناس لو مسرحناش منكلش".

وأضاف "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعول أسرة مكون من 4 أبناء وزوجة، من بينهم اثنين معاقين، وهو ما جعله حريص على صحة الحمار وأبنائه.

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المتصل لم يطلب شئ ويستحق التكريم: "على المحافظ أن يذهب له من أجل الرسالة الإيجابية التى عبر بها عن الحالة الراهنة، التي تهكم عليها البعض، لكنها رسالة إيجابية".