كمامة لابنه وكمامة للحمار.. عم صادق: مخلوق زينا وبناكل عيش من وراه

01:44 ص | الثلاثاء 02 يونيو 2020
عبدالله محمد صادق

عبدالله محمد صادق

كتب: شريف سليمان

أخبار متعلقة

"سلام كورونا".. موقف طريف على الهواء بين وائل الإبراشي ويسرا

"سلام كورونا".. موقف طريف على الهواء بين وائل الإبراشي ويسرا

وائل الإبراشي: الحكومة ستعلن إجراءات رمضان غدا

وائل الإبراشي: الحكومة ستعلن إجراءات رمضان غدا

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعد لفظ خارج على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعد لفظ خارج على الهواء

"الصحة" عن ارتفاع وفيات كورونا في مصر: " كلهم عندهم أمراض مزمنة"

"الصحة" عن ارتفاع وفيات كورونا في مصر: " كلهم عندهم أمراض مزمنة"

"كمامة يرتديها الطفل، وأخرى يرتديها الحمار، صورة لفتت أنظار المواطنين، فسرها عبدالله محمد صادق، والد الطفل الذى يرتدي الكمامة هو والحمار، إن الحمار هو رأس مالهم الوحيد، الذي من خلاله يتم الإنفاق على الأسرة.

وأوضح، أنه خشى على أهل بيته من عدم وجود ما يأكلونه، ومن أجل ذلك، حرص على ارتداء الكمامة هو وزوجته، وكل أبنائه إلى جانب الحمار. 

وتابع: "الحمار مخلوق زينا، وهو اللى بناكل من وراه عيش، أحنا ناس لو مسرحناش منكلش".

وأضاف "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعول أسرة مكون من 4 أبناء وزوجة، من بينهم اثنين معاقين، وهو ما جعله حريص على صحة الحمار وأبنائه.

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المتصل لم يطلب شئ ويستحق التكريم: "على المحافظ أن يذهب له من أجل الرسالة الإيجابية التى عبر بها عن الحالة الراهنة، التي تهكم عليها البعض، لكنها رسالة إيجابية".

الأكثر قراءة

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

حذر علماء من كوريا الجنوبية، من تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال فصل الصيف.
يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

أعلنت الهيئة الروسية الداعمة ماليًا للدواء الأول المعتمد في روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد (RDIF)، أنه سيتم استخدامه بدءًا من الأسبوع المقبل في علاج المصابين
أطباء: اعزل نفسك لو فقدت "الشم والتذوق".. و"الصحة العالمية" تعلق

أطباء: اعزل نفسك لو فقدت "الشم والتذوق".. و"الصحة العالمية" تعلق

حالة من الذعر يعيشها كثير من المواطنين، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، وتحديداً مع انتشار أعراض خاصة بفقدان حاستى الشم والتذوق، حيث اتفق أطباء الأنف والأذن
تطبقها السعودية.. تفاصيل أسورة "تطمن" لمتابعة المشتبه بإصابتهم بكورونا

تطبقها السعودية.. تفاصيل أسورة "تطمن" لمتابعة المشتبه بإصابتهم بكورونا

أوضح عمرو جمعة محلل نظم مصري مقيم بالرياض، خلال حديثه لـ"الوطن"، تفاصيل تطبيق "تطمن" الذي أطلقته وزارة الصحة السعودية لمواجهة أزمة كورونا.