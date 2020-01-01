خدعة خفية تسمح بإرسال رسائل واتساب إلى أرقام دون حفظها على الهاتف

يمكن القول إن واتساب هو منصة الرسائل الأكثر شيوعًا في العالم، إذ يمنح التطبيق المملوك لفيس بوك لمستخدميه، عدد كبير من الميزات، وهو الآن أكثر من مجرد منصة مراسلة.

ومع ذلك، لا يزال التطبيق غير مجهز بالكامل بجميع الميزات التي يحتاجه المستخدمون، ولا يسمح لنا بأداء مهام معينة، إحدى هذه المهام هي القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى أشخاص أرقامهم غير محفوظة على هواتفنا الذكية.

في الوقت الحالي، إذا احتاج الشخص إلى إرسال رسالة واتساب إلى رقم هاتف ليس موجود على هواتفه الذكي، فهو مطالب بحفظ جهة الاتصال أولاً ثم البدء في إرسال رسائل واتساب إلى هذا الشخص، ومع ذلك، هناك جيلة خفية توفر متاعب حفظ الأرقام التي ربما لا تريدها على هاتفك ولكن ترغب في التواصل معها على واتساب.

كيفية إرسال رسائل واتساب إلى أرقام غير محفوظة على هاتفك

يجب عليك اتباع خطوتين لبدء إرسال رسائل واتساب إلى أرقام لا تريد حفظها في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك:

قبل البدء، تحتاج إلى التأكد من أن الرقم الذي تريد إرسال رسالة واتساب إليه مسجل على واتساب بالفعل، وبمجرد القيام بذلك، تحتاج إلى إنشاء رابط واتساب لبدء إرسال الرسائل إلى رقم غير محفوظ.

لإنشاء رابط واتساب تحتاج إلى التوجه إلى "https://wa.me/phonenumber" عبر أي متصفح على هاتفك الذكي، وبعدها استبدال الجزء الأخير من عنوان URL برقم الهاتف الذي تريد إرسال رسالة واتساب إليه مع رمز البلد.

على سبيل المثال، إذا كان الرقم "9119876543210" ، فأنت بحاجة إلى إدخال عنوان "https://wa.me/9119876543210"، وبمجرد الانتقال إلى موقع الويب، ستجد رمز رسالة خضراء كبيرةعند النقر فوق الرمز، سيتم نقلك إلى نافذة واتساب مع رقم الهاتف المحدد في التطبيق ويمكنك البدء في التحدث معه دون الحاجة إلى حفظ رقمه على هاتفك.

وهناك حيلة أخرى، تتلخص في إدخال رقم الهاتف في لوحة مفاتيح تطبيق الهاتف> اضغط مع الاستمرار على الرقم للحصول على خيارات متنوعة> حدد القائمة ذات النقاط الثلاث لتحديد واتساب كخيار تطبيق المراسلة> بمجرد التحديد، يمكن البدء في إسرال الرسائل عبر واتساب دون حفظ الرقم.