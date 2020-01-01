"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بالصور التي يتم تحريرها لعرضها بشكل منسق ودقيق، ومن هنا صار الكثيرون يعتقدون أن الصور تكذب، خصوصا بعد انتشار مجموعة صور نجمة سوشيال ميديا صينية، قبل وبعد تحريرها.

بدت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي Coeyyyy، التي تستخدم منصة التسوق الاجتماعي والتعامل الإلكتروني في الصين Xiaohongshu أو RED، مختلفة بشكل مذهل في صور "قبل وبعد" نشرها وتحريرها، مع تغيير كل شيء، من شكل الفك إلى جسدها بالكامل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت المقارنات، كيف غيرت المؤثرات "الفلاتر" كل شيء تقريبًا حول مظهر الشابة الصينية، إذ الُتقطت الصور التي صارت مثالا على أن الكاميرا تكذب، حينما كانت كوي في نزهة مع صديقتها، ثم شاركتها بعد تحريرها، وبعدها انتشرت النسخ الأصلية من هذه الصور قبل تحريرها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه ليس من الواضح أي تطبيق تحرير اُستخدم في هذه الصور، ولكن هناك منصات شهيرة مثل إنستجرام وتيك توك، يمكن من خلالها تحرير الصور وتغيير شكل من فيها بنسبة كبيرة.

وأكدت "ديلي ميل" أن هذه الصور أدت إلى ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من التعليقات قالت إن "الكاميرا تكذب"، على حد تعير الصحيفة البريطانية، وآخرون أشاروا إلى أن هذه الصور غير صحيحة.

وتغير الشكل في الصور لم يقتصر على المظهر فقط، بل هناك تطبيقات يمكن من خلالها تحرير صورة أي شخص وعكس نوعه، بمعنى تحويل الرجال إلى نساء والعكس.

طرح تطبيق "سناب شات" فلتر تحويل وجه الرجال إلى نساء والعكس، العام الماضي، وأثار وقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، فالبعض جربه ونشر صوره قبل وبعد التحويل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرون سخروا منه.