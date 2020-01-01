"الكاميرا بتكدب".. صور فتاة صينية قبل وبعد "الإيديت"

09:12 م | الإثنين 01 يونيو 2020
واحدة من الصور قبل وبعد التحرير

واحدة من الصور قبل وبعد التحرير

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

الصين عن حادث مقتل فلويد: التمييز العنصري مرض مزمن

الصين عن حادث مقتل فلويد: التمييز العنصري مرض مزمن

الصين تتهم أمريكا بالأنانية لقطع علاقتها بـ"الصحة العالمية"

الصين تتهم أمريكا بالأنانية لقطع علاقتها بـ"الصحة العالمية"

الصين تصف أمريكا بـ"مدمنة انسحاب"

الصين تصف أمريكا بـ"مدمنة انسحاب"

الصين تتوعد أمريكا بإجراءات صارمة ردا على الإضرار بمصالحها

الصين تتوعد أمريكا بإجراءات صارمة ردا على الإضرار بمصالحها

تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بالصور التي يتم تحريرها لعرضها بشكل منسق ودقيق، ومن هنا صار الكثيرون يعتقدون أن الصور تكذب، خصوصا بعد انتشار مجموعة صور نجمة سوشيال ميديا صينية، قبل وبعد تحريرها.

بدت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي Coeyyyy، التي تستخدم منصة التسوق الاجتماعي والتعامل الإلكتروني في الصين Xiaohongshu أو RED، مختلفة بشكل مذهل في صور "قبل وبعد" نشرها وتحريرها، مع تغيير كل شيء، من شكل الفك إلى جسدها بالكامل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت المقارنات، كيف غيرت المؤثرات "الفلاتر" كل شيء تقريبًا حول مظهر الشابة الصينية، إذ الُتقطت الصور التي صارت مثالا على أن الكاميرا تكذب، حينما كانت كوي في نزهة مع صديقتها، ثم شاركتها بعد تحريرها، وبعدها انتشرت النسخ الأصلية من هذه الصور قبل تحريرها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه ليس من الواضح أي تطبيق تحرير اُستخدم في هذه الصور، ولكن هناك منصات شهيرة مثل إنستجرام وتيك توك، يمكن من خلالها تحرير الصور وتغيير شكل من فيها بنسبة كبيرة.

وأكدت "ديلي ميل" أن هذه الصور أدت إلى ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من التعليقات قالت إن "الكاميرا تكذب"، على حد تعير الصحيفة البريطانية، وآخرون أشاروا إلى أن هذه الصور غير صحيحة.

وتغير الشكل في الصور لم يقتصر على المظهر فقط، بل هناك تطبيقات يمكن من خلالها تحرير صورة أي شخص وعكس نوعه، بمعنى تحويل الرجال إلى نساء والعكس.

طرح تطبيق "سناب شات" فلتر تحويل وجه الرجال إلى نساء والعكس، العام الماضي، وأثار وقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، فالبعض جربه ونشر صوره قبل وبعد التحويل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرون سخروا منه.

الأكثر قراءة

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

حذر باحث من اقتراب نهاية العالم بسبب فيروس ناتج من مزارع الدجاج، والذي يمكن أن يتفوق على ضحايا فيروس كورونا المستجد و يقتل نصف سكان العالم.
أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

يعد تحضير الشاي أمر يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب
باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

يحاول العلماء حاليا بجميع أنحاء العالم مسابقة الزمن من أجل التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أصبح عدد مصابيه رسميا 6 ملايين شخص.
نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

قال علماء أن الغالبية العظمى من وفيات فيروس كورونا المستجد، لن تكون ناتجة عن الإصابة به، بل ستنتج عن الآثار الجانبية السلبية التي تركها على الأنظمة الصحية