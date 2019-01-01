لأول مرة منذ تفشي كورونا.. الملكة إليزابيث تعود لرياضة الخيل

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لأول مرة منذ إغلاق البلاد قبل 10 أسابيع بسبب تفشى فيروس كورونا، وهى تمتطى حصاناً فى قلعة وندسور.

ويعتقد أن قلعة وندسور هى المقر الملكى المفضل للملكة البالغة من العمر 94 عاماً، وقد تم تصويرها خلال عطلة نهاية الأسبوع وهى على ظهر حصان، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وتعد الملكة إليزابيث من محبى الخيول ومن المولعين بسباقاتها وركوبها، لكنها لم تعد على ما يبدو تمارس هذه الرياضة كما كانت سابقاً. وحسب ما ذكر «سكاى نيوز»، ارتدت ملكة بريطانيا منديلاً ملوناً على رأسها مع سترة وقفازات، وذلك للاستمتاع بالطقس المشمس فى قلعة وندسور، فى ظل الإغلاق المفروض فى البلاد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث لا تصطحب أياً من حراسها أو مساعديها إلى إسطبلات الخيول، وهو إجراء احترازى لتجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تم التقاط آخر صورة للملكة إليزابيث، بعد انتقالها من قصر باكنجهام إلى منزلها فى قلعة وندسور، فى 19 مارس الماضى، ومنذ ذلك الحين لم تخرج للعلن إلا من خلال الصور التى نشرتها وسائل إعلام بريطانية، الأحد.