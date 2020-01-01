تحولت في 3 خطوات.. كيف أصبحت هناك نباتات تأكل اللحوم؟

منذ نحو 70 مليون سنة، عندما جابت الديناصورات الأرض، سمح الشذوذ الجيني لبعض النباتات بالتحول إلى آكلة لحوم، وجرى ذلك جزئيًا، مع خدعة خفية كشفتها دراسة جديدة، وهي إعادة استخدام الجينات المخصصة لجذورها وأوراقها للقبض على الفريسة بدل من عملها الأصلي.

وقال الباحثون إن هذه الخطوة هي واحدة من ثلاث خطوات اتخذتها بعض النباتات العادية لتصبح آكلة للحوم عبر عشرات الملايين من السنين، بحسب موقع "live science" العلمي.

أعطى التحول في أكل اللحوم لهذه النباتات عددًا من المزايا، إذ كتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية Current Biology خلال الشهر الماضي: "النباتات آكلة اللحوم تحولت من خلال التقاط واستهلاك فريسة غنية بالمغذيات، وتوصيلها إلى تربتها الفقيرة بالمغذيات".

للتحقيق في كيفية تطور النباتات آكلة اللحوم، قارن فريق دولي من علماء النبات وعلماء الأحياء بقيادة يورغ شولتز، الأستاذ المساعد في جامعة فورتسبورغ بألمانيا، جينومات وتشريح ثلاثة نباتات حديثة تأكل اللحوم، وذات صلة بأكل الحشرات، وجميعها من عائلة Droseraceae، وتستخدم الحركة لالتقاط الفريسة.

بعد تحليل هذه النباتات، اكتشف الفريق عملية من ثلاث خطوات نحو أكل اللحوم، أولاً، قبل نحو 70 مليون سنة، خضع سلف مبكر غير آكل للحوم للنباتات الثلاثة إلى ازدواج الجينوم بالكامل، مما أدى إلى توليد نسخة ثانية من الحمض النووي بأكمله، وحرر هذا إحدى نسخ جينات الأوراق والجذور لتنويعها، مما سمح لها بخدمة وظائف أخرى.

تطورت بعض جينات الأوراق إلى جينات للمصائد، بينما كانت صارت عمليات التغذية والامتصاص وأكل اللحوم تسترشد بجينات استخدمت كجذور تسعى إلى التغذية من التربة.

الخطوة الثانية في رحلة التحول إلى آكلة اللحوم بدأت بمجرد تلقي النباتات مغذيات جديدة من الفريسة، وفي تلك المرحلة، لم تعد الأوراق والجذور التقليدية ضرورية، وبدأت العديد من الجينات التي لم تشارك في تغذية آكلة اللحوم في الاختفاء.

في الخطوة الثالثة من التحول إلى آكلة اللحوم، خضعت النباتات لتغيرات تطورية خاصة ببيئتها، ووجد الباحثون أن الجذور والأوراق تطورت لتكون مصيدة خاصة، وصارت جينات الجذور التي كانت تستخدم في السابق للبحث عن العناصر الغذائية من التربة وامتصاصها إنزيمات لازمة لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الفريسة، وتم استدعاء الجينات التي كانت تستخدم في الغدد التي تفرز الرحيق لجذب الحشرات الملقحة إلى الفخاخ، حيث تنتج مواد لجذب الفريسة.

تحتوي معظم النباتات ذات الأوراق والجذور على المواد اللازمة لتصبح آكلة اللحوم، وكتب الباحثون أن العملية المكونة من ثلاث خطوات التي كشفت عنها الدراسة الجديدة تظهر كيف أن "النباتات غير آكلة اللحوم القديمة تطورت بمرور الوقت إلى أكثر الصيادين الخضر مهارةً على هذا الكوكب".