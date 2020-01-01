تحولت في 3 خطوات.. كيف أصبحت هناك نباتات تأكل اللحوم؟

08:04 م | الإثنين 01 يونيو 2020
نبات آكل لحوم

نبات آكل لحوم

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

الديناصورات آكلة اللحوم عاشت في جنوب إفريقيا

الديناصورات آكلة اللحوم عاشت في جنوب إفريقيا

وزيرة الدفاع الهولندية تخضع للجراحة بسبب "بكتيريا آكلة اللحوم"

وزيرة الدفاع الهولندية تخضع للجراحة بسبب "بكتيريا آكلة اللحوم"

بالفيديو| العثور على 20 يرقة حية لذبابة آكلة اللحوم تحت جلد مواطن صيني

بالفيديو| العثور على 20 يرقة حية لذبابة آكلة اللحوم تحت جلد مواطن صيني

جمال شيحة: الإصابة بكورونا تختلف من دولة لأخرى بسبب الجينات

جمال شيحة: الإصابة بكورونا تختلف من دولة لأخرى بسبب الجينات

منذ نحو 70 مليون سنة، عندما جابت الديناصورات الأرض، سمح الشذوذ الجيني لبعض النباتات بالتحول إلى آكلة لحوم، وجرى ذلك جزئيًا، مع خدعة خفية كشفتها دراسة جديدة، وهي إعادة استخدام الجينات المخصصة لجذورها وأوراقها للقبض على الفريسة بدل من عملها الأصلي.

وقال الباحثون إن هذه الخطوة هي واحدة من ثلاث خطوات اتخذتها بعض النباتات العادية لتصبح آكلة للحوم عبر عشرات الملايين من السنين، بحسب موقع "live science" العلمي.

أعطى التحول في أكل اللحوم لهذه النباتات عددًا من المزايا، إذ كتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية Current Biology خلال الشهر الماضي: "النباتات آكلة اللحوم تحولت من خلال التقاط واستهلاك فريسة غنية بالمغذيات، وتوصيلها إلى تربتها الفقيرة بالمغذيات".

للتحقيق في كيفية تطور النباتات آكلة اللحوم، قارن فريق دولي من علماء النبات وعلماء الأحياء بقيادة يورغ شولتز، الأستاذ المساعد في جامعة فورتسبورغ بألمانيا، جينومات وتشريح ثلاثة نباتات حديثة تأكل اللحوم، وذات صلة بأكل الحشرات، وجميعها من عائلة Droseraceae، وتستخدم الحركة لالتقاط الفريسة.

بعد تحليل هذه النباتات، اكتشف الفريق عملية من ثلاث خطوات نحو أكل اللحوم، أولاً، قبل نحو 70 مليون سنة، خضع سلف مبكر غير آكل للحوم للنباتات الثلاثة إلى ازدواج الجينوم بالكامل، مما أدى إلى توليد نسخة ثانية من الحمض النووي بأكمله، وحرر هذا إحدى نسخ جينات الأوراق والجذور لتنويعها، مما سمح لها بخدمة وظائف أخرى.

تطورت بعض جينات الأوراق إلى جينات للمصائد، بينما كانت صارت عمليات التغذية والامتصاص وأكل اللحوم تسترشد بجينات استخدمت كجذور تسعى إلى التغذية من التربة.

الخطوة الثانية في رحلة التحول إلى آكلة اللحوم بدأت بمجرد تلقي النباتات مغذيات جديدة من الفريسة، وفي تلك المرحلة، لم تعد الأوراق والجذور التقليدية ضرورية، وبدأت العديد من الجينات التي لم تشارك في تغذية آكلة اللحوم في الاختفاء.

في الخطوة الثالثة من التحول إلى آكلة اللحوم، خضعت النباتات لتغيرات تطورية خاصة ببيئتها، ووجد الباحثون أن الجذور والأوراق تطورت لتكون مصيدة خاصة، وصارت جينات الجذور التي كانت تستخدم في السابق للبحث عن العناصر الغذائية من التربة وامتصاصها إنزيمات لازمة لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الفريسة، وتم استدعاء الجينات التي كانت تستخدم في الغدد التي تفرز الرحيق لجذب الحشرات الملقحة إلى الفخاخ، حيث تنتج مواد لجذب الفريسة.

تحتوي معظم النباتات ذات الأوراق والجذور على المواد اللازمة لتصبح آكلة اللحوم، وكتب الباحثون أن العملية المكونة من ثلاث خطوات التي كشفت عنها الدراسة الجديدة تظهر كيف أن "النباتات غير آكلة اللحوم القديمة تطورت بمرور الوقت إلى أكثر الصيادين الخضر مهارةً على هذا الكوكب".

الأكثر قراءة

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

حذر باحث من اقتراب نهاية العالم بسبب فيروس ناتج من مزارع الدجاج، والذي يمكن أن يتفوق على ضحايا فيروس كورونا المستجد و يقتل نصف سكان العالم.
أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

يعد تحضير الشاي أمر يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب
باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

يحاول العلماء حاليا بجميع أنحاء العالم مسابقة الزمن من أجل التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أصبح عدد مصابيه رسميا 6 ملايين شخص.
نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

قال علماء أن الغالبية العظمى من وفيات فيروس كورونا المستجد، لن تكون ناتجة عن الإصابة به، بل ستنتج عن الآثار الجانبية السلبية التي تركها على الأنظمة الصحية