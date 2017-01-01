مضخة قلب لعلاج الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام مضخة القلب الغازية المؤقتة التي تنتجها شركة "أبيوميد"، وذلك في حالة الطوارئ لمساعدة المرضى الذين يعانون من فشل في وظائف الجزء الأيمن من القلب نتيجة الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنته الشركة، اليوم الاثنين.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز"، يعزز الجهاز، الحامل اسم (إيمبيلا آر.بي)، حركة الدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من فشل في وظائف البطين الأيمن وتمت الموافقة على أن يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية ضمن تجهيزات المستشفى.

وجرت الموافقة على استخدام الجهاز في الولايات المتحدة لعلاج الفشل في وظائف البطين الأيمن بعد جراحات القلب في 2017.

كما قالت الشركة إنها تعتقد أن الجهاز سيكون فعالا في تقديم مساعدة مؤقتة للبطين الأيمن بناء على التجارب السريرية.

فيما أوضح أمير كاكي، جراح القلب ومدير إدارة دعم الدورة الدموية بشكل آلي بمستشفى سانت جون في ديترويت، أن الاكتشاف المبكر لاختلال وظائف البطين الأيمن وتركيب جهاز (إيمبيلا آر.بي) مبكرا للمرضى الذين يعانون من ضغط دم منخفض سينقذ حياتهم.