فيديو.. بريطاني يتعرض لقفزة خطيرة داخل المياه تتسبب في كارثة

07:37 ص | الثلاثاء 02 يونيو 2020
سقوط البريطاني داخل الماء

سقوط البريطاني داخل الماء

كتب: منة الصياد

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في مشهد مروع، ظهر أحد ممارسي رياضة الغوص تحت الماء، وهو يقفز من أعلى صخرة "باب ديرادلا" الشهيرة التي تقع على الساحل الجورسي في مدينة دورست، الإنجليزية، على ارتفاع 200 قدم من مستوى سطح البحر.

وتسببت القفزة القوية، في انكسار ظهر الشاب البريطاني المدعو مايكل وايلي، حيث تسابق عليه أصدقائه لإنقاذه بشكل سريع للخروج من الماء، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في خلال 5 محاولات، حاول السباحون أصدقاء "وايلي" من إخراجة من الماء، لكن الأمر استغرق فترة زمنية طويلة بسبب صعوبته، حيث أنهم واجهوا صعوبة بالغة في رفعه إلى أعلى للخروج من الماء بسبب كسر ظهره.

جئت إلى السطح وكان أرجوانيًا تمامًا وكان الدم يخرج من فمه وكذلك الرغوة، لم يكن هناك دقات قلب، ولم يكن يتنفس على الإطلاق.

وعلى الرغم من احتياطات الدول في إعلاق الأماكن السياحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتمكن من إغلاق باب ديرادلا أمام الجمهور.

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