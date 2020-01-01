امتلَك العشرات منها.. شاب يدفع ثمن عشقه للأفاعي بلدغة قاتلة 

12:36 م | الإثنين 01 يونيو 2020
أفعى

أفعى

كتب: (وكالات)

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بسبب عشقه لتربية الأفاعي، لقى شاب يبلغ من العمر 27 عاما، مصرعه جراء لدغة قاتلة من أحدهم، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاصيل القصة المأسوية 

الشاب الذي لقي مصرعه، هو أسباني الجنسية مقيم بمدينة الجزيرة الخضراء جنوبي مدريد، وكان يملك أكثر من 27 ثعبانا وأفعى.

والقصة المأسوية وقعت خلال مداعبة الشاب لأحد الأفاعي؛ إذ تلقى لدغه ثعبان سام من فصيلة "الحريا" الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى، الجمعة، وهناك حاول الأطباء مساعدته بانتظار وصول الترياق المناسب من العاصمة مدريد، إلا أن جهودهم  باءت بالفشل.

ويعد هذا النوع من الثعابين المسؤول عن وفاة معظم من يتعرضون للدغات الأفاعي السامة في قارة آسيا، فيما يقول العلماء إنه يوجد أكثر من 600 نوع من الأفاعي السامة، من أصل حوالي 3500 فصيلة معروفة من هذه الزواحف.

وثعابين الحريا، تعرف بـ"ذوات المنشار" سمها قاتل أكثر من سم أفعى الكوبرا 5 مرات، وأكثر سمية بـ16 ضعفا من أفاعي فصيلة راسيل.

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