بعد غلقها لشهور.. سكان باريس يستمتعون بالشمس مع إعادة فتح الحدائق

أعادت السلطات الفرنسية، فتح المتنزهات والحدائق في باريس للمرة الأولى منذ شهور، بعد أن تم تخفيف إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافد الكثير من المواطنين مع إعادة فتح الحدائق للاستمتاع بالشمس، وقضاء أول نزهة في الصيف.

وعلى الرغم من تخفيف قواعد الإغلاق، لكن بعض القواعد لا تزال قائمة، حيث يجب على الناس مراقبة التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز التجمعات 10 أشخاص ويوصى بأقنعة الوجه.ومن المقرر أن تفتح المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا بفبراير الماضي، ووصلت أعداد الإصابات إلى 152 ألف حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات أكثر من 28 ألف شخص بسبب كوفيد-19.