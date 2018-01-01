آخرهم رونالدو.. نجوم تغزلوا في قدرات محمد صلاح

"لاعب من الطراز العالمي وأحب مشاهدته".. بتلك العبارات انهالت العديد من جمل الغزل من نجوم الساحرة المستديرة في قدرات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وكان آخرها تصريحات الظاهرة البرازيلية رونالدو.

ولم يكن الظاهرة البرازيلية رونالدو، اللاعب الوحيد الذي تغزل في قدرات النجم المصري، لذلك نرصد لكم أبرز نجوم الساحرة المستديرة الذين أنبهروا بقدرات "صلاح" في التقرير التالي:

رونالدو

أبدى الظاهرة البرازيلية رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق، إعجابه بقدرات محمد صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس: "أحب مشاهدة محمد صلاح، فأنا أستمتع بلعبه كثيرا وهو من أفضل خمسة لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لكن ميسي الأفضل دائما وأبدا".

يورجن كلوب

وفي بداية شهر مارس الماضي، أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بـ"صلاح"، بعدما أحرز 20 هدفا مع فريقه منذ مطلع هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "صلاح مهاجم رائع من الطراز العالمي، أنا سعيد حقا لأنه وصل إلى هذه الأرقام وأعتقد أن ساديو ماني لديه فرصة للقيام بأشياء مماثلة، هذا سيكون رائعا حقا".

مارك لورنسون

عبر مارك لورنسون، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي يظهر به ثلاثي هجوم ليفربول، المكون من الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ليطلق عليهم المثلث الأفضل في العالم.

وذكر لورنسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن صلاح وماني وفيرمينو، استطاعوا أن يخلقوا مثلث رعب جديد داخل الدوري الإنجليزي، يعد الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وأصبح يشكل خطورة على دفاع أي فريق ينافسه، وهو ما تنبأ به منذ ما يقرب من سنتين.

جيمي كاراجر

وفي شهر فبراير الماضي، أشاد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق بـ"صلاح"، وبمستوياته القوية التي يظهر بها مع فريقه، موضحا أنه لا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز، على الرغم من تسجله العديد من الأهداف".

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "أعتقد أن محمد صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي".

واختتم: "صلاح يصنع الكثير من الأهداف، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني هو الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ويصنع أكثر منه منذ انضمامه إلى ليفربول، والذي يعجبني في صلاح هو أنه لا يصاب كثيرًا".

باتريك كلويفرت

وفي عام 2018، نال صلاح إشادة من باتريك كلويفرت، لاعب نادي برشلونة الإسباني ومنتخب هولندا السابق، بسبب أداءه في مباراة توتنهام، التي سجل خلالها هدفين في مرمى السبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج، وانتهت على بنتيجة 2-2.

وغرد "كلويفرت" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مباراة الأمس بين ليفربول وتوتنهام، كان هناك رجلا في اللقاء، هو محمد صلاح إنه لاعب رائع وأهنئ جماهير ليفربول عليه".