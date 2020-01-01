استفتاء على جروبات سكان الرحاب: "هل توافق على استخدام السَبَت؟"

أثار استفتاء على أحد جروبات مدينة الرحاب، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تخطى التفاعل عليه حاجز الـ7 آلاف، عقب 10 ساعات فقط من تداوله اليوم، لرصد آراء السكان حول قيام البعض باستخدام "السبت" في تلبية الطلبات، سواء بالموافقة أو الرفض، لذلك نوضح لكم التفاصيل الكاملة لتداوله في التقرير التالي.

وتداول جروب "أخبار سكان مدينة الرحاب"، عبر صفحته على فيسبوك، صورة لـ"السبت" خلال تركه بإحدى المناطق السكانية هناك، معلقًا: "في ملاك ومستأجرين بالرحاب محتاجين وجود (سبت)علشان الأدوار العليا، وعلشان تسهيل استلام الطلبات".

وأضاف: "فى ناس معترضة على وجود السبت وبتقول تشوية وعشوائية ولا يجوز بمدينة الرحاب، وفى ناس بتقول عادي وايه المشكلة كلنا اتربينا على وجود السبت وقبل الرحاب كثير مننا جايين من مناطق بسيطة".

وتابع: "طيب احنا عاوزين آراء الملاك على البوست ونشوف الإجماع على ايه.. موافق على استخدام سبت.. لا أوافق على استخدام سبت".

يوسف أبو الحسن: الناس اتنمرت علينا بدون ما يفهموا حقيقة الموضوع

وعبر المهندس يوسف أبو الحسن، أدمن الصفحة، وأحد السكان القانطين بمدينة الرحاب، عن غضبه من التعليقات الساخرة التي أطلقها الأشخاص الذين هم من خارج المدينة: "الناس أتنمرت علينا بدون ما يفهموا حقيقة الموضوع، وهما مش من سكان المدينة، لكن السكان الحقيقين متفهمين للوضع لأنهم بيعانوا من نفس المشكلة".

وواصل: "بداية الموضوع كانت عن طريق منشور نزل على الجروب الخاص لملاك أحد المنازل بمدينة الرحاب، بيشتكي من تنزيل بعض السكان لـ "السبت"، وتركه بالمنظر اللي واضح في الصورة بدون ما يطلعه تاني".

واستطرد "أبو الحسن" حديثه: "ليس لدينا اعتراض على استخدام السبت بشكل عام، ولكن اعتراضنا الوحيد كان على ترك السبت وعدم إدخاله للمنزل من قبل بعض السكان بعد تلبية الطلبات".

وأختتم: "سكان الرحاب الحقيقين أكدوا خلال المنشور على أنهم غير موافقين على استخدام السبت بتلك الطريقة، لأنهم بيعانوا فعلا من هذه المشكلة وعارفين أن في سكان كتير بتسيب السبت ومبيرضوش يطلعوه".

وأكد عمرو راضي، أحد سكان مدينة الرحاب، على سوء استخدام "السبت" من قبل بعض السكان، الأمر الذي يضر بالشكل العام، وكذلك قد يتسبب في نقل الأمراض خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، مضيفًا: "كل ما نحتاجه هو أن يقوم السكان بإدخال السبت إلى منزلهم بعد تلبية طلباتهم من دليفري طعام أو غيره من الأمور".