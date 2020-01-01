طبيب بارز: فيروس كورونا يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

02:50 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

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أعلن الطبيب الإيطالي البارز ألبرتو زانجريلو، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وبحسب "رويترز"، قال زانجريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا "في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا" وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف "المسحات التي أخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين". 

وأشار إلى أن "بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان". 

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 33415 شخصا منذ ظهور التفشي في 21 فبراير وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الإصابات وتبلغ 233019.

لكن الإصابات والوفيات انخفضت بشكل مستمر في مايو وتقوم البلاد بتخفيف بعض من قيود العزل التي تعد الأشد صرامة بأنحاء العالم.

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