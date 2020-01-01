تكافل اجتماعي: خطة لمواجهة الأزمة في صفط اللبن

01:50 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
متطوعون فى حملة مواجهة الأزمة بصفط اللبن

متطوعون فى حملة مواجهة الأزمة بصفط اللبن

كتب: مها طايع

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يفتح الأطباء أبواب عياداتهم مجاناً لغير القادرين، وتوفر الصيدليات الدواء مجاناً، وأصحاب المحلات يخفضون أسعار السلع الغذائية، والمساجد تضع الكمامات الطبية بداخلها، والمتبرعون يكثفون تبرعاتهم للجمعيات الخيرية، هكذا يتكاتف سكان منطقة صفط اللبن، ببولاق الدكرور، بعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وسقوط ضحايا.

تحت عنوان «مواجهة الأزمة»، أطلق الأهالى مبادرة للتكافل ومساعدة بعضهم البعض، وحسب عبود الزيات، أحد السكان، تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى الأهالى عليها، وتوفير الأدوية للمرضى بالتواصل مع الصيدليات، «بدأنا المبادرة من 3 أيام بعد ما لقينا أن الوضع بيسوء واللى فات ده كان دلع والمفروض نبطل استهتار، المبادرة دى شارك فيها كل واحد هنا فى المنطقة سواء فاتح محل ولا عيادة ولا صيدلية، إحنا هنقوى نفسنا بنفسنا عشان نبعد عن أى شُبه للوباء».

وفى الوقت نفسه يفتتح الدكتور محمود إبراهيم، طبيب باطنة، عيادته أمام الأسر غير القادرة، للكشف أو الاستفسار عن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه: «إحنا فى وقت حرج جداً واللى يقدر يعمل حاجة يعملها، أنا عايش وسط الناس دى واتربيت وسطهم ولازم أساعد بدورى وأى حد مش معاه فلوس عيادتى مفتوحة فى أى وقت من غير حرج».

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