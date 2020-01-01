آخرهم جورج ويا.. مشاهير قدموا أغنيات ضد فيروس كورونا

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دفع العديد من المشاهير حول العالم إلى طرح أغاني توعوية عن الجائحة العالمية التي أصابت الملايين منذ بداية ظهورها في مدينة "ووهان" الصينية، وكان أخرهم الرئيس الليبيري جورج ويا، الإفريقي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية.

وذكر مكتب "ويا"، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم الأغنية التي أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد، بحسب "سكاي نيوز".

وجاء في بيان صادر عن مكتب "وياه": "أغنية (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة يونسكو، وتهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء، مضيفا: "يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم للغتين الفرنسية والعربية".

ولم يكن "ويا" أول الأشخاص الذين قاموا بالغناء للفيروس، حيث سبقه العديد من المشاهير نرصدهم لكم كالتالي:

محمد رمضان

نشر الفنان، محمد رمضان، أغنية جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يرصد عن طريقها بعض النصائح لمنع تفشي العدوى.

عصام شعبان عبد الرحيم

وطرح عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، والشاعر إسلام خليل، أغنية "كورونا الحلزونة" عن فيروس كورونا، تناول خلالها أزمة الفيروس وطرق الوقاية منه.

حمو بيكا

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا، أغنية بعنوان "فيروس كورونا" عبر قناته على "يوتيوب"، من غنائه بالتعاون مع ميسرة، وألحان وتزيع فيجو الدخلاوي.

جابر القرموطي

عرض الإعلامي جابر القرموطى، عبر برنامجه "الكلام على إيه"، المذاع على قناة "الحياة"، أغنية للتوعوية من كورونا بعنوان "يابا يابا من الكورونا"، ورصد خلالها انتشار الشائعات حول فيروس كورونا.

وضاح أحمد

طرح المغني السوداني، وضاح أحمد، أغنية عن فيروس كورونا المستجد، بعنوان "كورونا"، تحدث خلالها عن أعراض الجائحة العالمية.

مشاهير اليمن

أطلق مشاهير اليمن، مقطع فيديو، للتوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات وتطبيق التباعد الاجتماعي، حملت كلماته "لانجيكم لاتجونا، والسبب فيروس كورونا، ياحبايب اعذرونا"، وظهر خلاله الممثل اليمني محمد قحطان مع عدد من النجوم، بحسب "سبوتنيك" الروسي.