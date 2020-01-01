صور.. أنامل ذهبية لشيف أقصري تنعى حسن حسني في لوحة من حبات الأرز

06:26 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
جانب من رسم الفنان الراحل حسن حسني

جانب من رسم الفنان الراحل حسن حسني

كتب: محمد عبد اللطيف الصغير

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نعى الشيف خالد عبد الفتاح، المقيم بمدينة الأقصر، الفنان حسن حسني، والذي رحل عن دنيانا أول أمس السبت، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وصمم "خالد" بورتريه من حبات الأرز المحمص والتي تحمل ألوان الأبيض والأسود والذهبي لتحمل ملامح صورة الفنان الراحل.

وقال "عبدالفتاح" مصمم البورتريه، إن الفكرة جاءت لتكريم الفنان الراحل تعبيرا عن التقدير والفخر به من خلال الأعمال الفنية التي قدمها في أثناء مراحل عمره المختلفة وأسعد بها الشعبين المصري والعربي حتى أصبح بمثابة فنار السعادة لهم.

وعن البورتريه، أوضح أن مقاسه 35 طول و25 سم عرض، واستخدم حوالي ربع كيلو أرز، قام بتحميص بعضه ليحصل على اللون الذهبي وظل قرابة الساعتين في رسم صورة الفنان الراحل.

كان الشيف خالد عبد الفتاح من العاملين بالسياحة بالغردقة، قد صمم مؤخرا لوحة تحمل وجه وزيرة الصحة، تقديرا لجهود العاملين في القطاع الصحي، مستخدماً حبات الأرز الأبيض والأسود بعد طهيها، وتواصل مكتب الوزيرة بعد مشاهدتها الخبر على موقع الوطن مع الشيف خالد وقامت الوزيرة بمهاتفته وشكره على مبادرته الجميلة.

وقام الشيف الرسام أيضا برسم صورة للفنانة رجاء الجداوي على بطيخة، تضامنًا معها ودعمًا لها عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للرعاية الطبية خلال الأسبوع الماضي، كما استغل فرصة وجوده بالمنزل في شهر رمضان، بالتزامن مع حظر التجول وصنع صورة لقائد الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديرًا لمجهوداته وتضحياته. 

 

 

 

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