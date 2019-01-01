إحداها مصنوعة من معدن محطة ناسا.. سرقة 3 ساعات ثمينة من منزل رياض محرز

01:43 م | الأحد 31 مايو 2020
رياض محرز

رياض محرز

كتب: منة الصياد

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تعرض أمس، لاعب فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، لحادث سرقة لمنزله، حيث فقد عددا من متعلقاته التي تجاوزت قيمتها 500 ألف جنيه استرليني.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن منزل اللاعب تعرض للاقتحام من قِبل مجموعة لصوص، كانوا تتبعوا "محرز" أثناء توجهه إلى شقته، ومن ثم جرى السطو والاستيلاء على 3 ساعات فاخرة، أحداها ساعة "ريتشارد ميل" الثمينة، والتي تشبه تلك التي استولى عليها لصوص أيضا من لاعب توتنهام ديلي آلي، قبل أسبوعين.

كما سرق اللصوص مجموعة من النقود، والقمصان، والأساور الثمينة.

وأبرز ما جاء بين المسروقات، الثلاث ساعات الفاخرة وهي:

ساعة Richard Mille

يبلغ ثمن الساعة المسروقة من لاعب مانشستر سيتي، 230 ألف جنيه استرليني، أي ما يقرب من 4.5 مليون جنيه مصري.

جرى إصدار هذه الساعة في عام 2001، لتصبح في غضون أعوام واحدة من أشهر الساعات الفاخرة في الأسواق.

تُصنَع قاعدة ساعة "ريتشارد ميل" من معدن التيتانيوم، الذي يعد واحدًا من أغلى وأهم المعادن حول العالم، حيث يدخل أيضًا في تصنيع أعداد كبيرة من أجزاء المحطة الفضائية الدولية "ناسا"، والتي منها الأنابيب المتواجدة بداخلها.

ساعة Rolex Daytona

تبلغ قيمة ساعة "روليكس دياتونا" المسروقة من اللاعب، 40 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 780 ألف جنيه مصري.

جرى طرح الإصدار الأول من الساعة عام 1963، وذلك لتلبية متطلبات سائقي سباقات السيارات المحترفين، حيث تسمح للسائقين بقياس الوقت خلال السباق وقراءة متوسط ​​السرعات، فهي من أبرز العلامات التجارية الخاصة برياضة سباق السيارات.

ساعة Rolex Day Date 

تبلغ قيمة ساعة "محرز" المسروقة 35 ألف جنيه استرليني، أي ما يقرب من 680 ألف جنيه مصري.

أُطلق الإصدار الأول من الساعة عام 1956، فهي تعد أول ساعة مصنعة مقاومة للماء والصدمات المختلفة.

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