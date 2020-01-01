شقيقة شادية وطليقة الشناوي.. أعمال فنية شاركت فيها الراحلة عفاف شاكر

رحلت مساء أمس، عن عالمنا، الفنانة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة الراحلة شادية الكبرى من الأم، بعد صراع مع المرض، ليتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يعرف اسمها العديد من الأشخاص، لذا نعرض فيما يلي بعض الأعمال التي شاركت بها.

دخلت عفاف شاكر، مجال التمثيل واستمرت فيه لعدة سنوات، قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، كما شاركت شقيقتها شادية في عدد من الأفلام.

الاسم الحقيقي للفنانة عفاف شاكر، هو "نور الحياة علي آغا"، ولدت في 15 يونيو 1929، وينتمي والدها لأسرة ثرية في تركيا.

تزوجت عفاف شاكر، من الفنان كمال الشناوي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، واقتحمت الوسط الفني قبل شادية، وظهرت لأول مرة عام 1946، في فيلم "ملاك الرحمة"، مع فاتن حمامة.

أعمال شاركت بها عفاف شاكر

كما شاركت في فيلم "أحمر شفايف"، بطولة نجيب الريحاني.

وظهرت عفاف، مع شقيقتها شادية، في عدة أفلام منها "الدنيا حلوة" عام 1951، و"آمال"، إنتاج عام 1952، و"الحقوني بالمأذون"، عام 1954، و"عيون سهرانة" عام 1956.

مسرحية "كل الرجالة كده" بطولة إسماعيل ياسين، عام 1964، كانت آخر عمل فني شاركت به، بعد ذلك تركت مصر وقررت الإقامة في أمريكا.