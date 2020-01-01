شقيقة شادية وطليقة الشناوي.. أعمال فنية شاركت فيها الراحلة عفاف شاكر

06:04 م | الأحد 31 مايو 2020
عفاف شاكر

عفاف شاكر

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

كمال زادة: الفنانة شادية عانت من فقدان نسبي للذاكرة قبل وفاتها

كمال زادة: الفنانة شادية عانت من فقدان نسبي للذاكرة قبل وفاتها

الخطيب عن الفنانة شادية: اقتدت بسيدنا محمد وحبت بلدها وفنها كان رسالة

الخطيب عن الفنانة شادية: اقتدت بسيدنا محمد وحبت بلدها وفنها كان رسالة

عاجل.. وفاة عفاف شاكر أخت شادية والدفن في أمريكا

عاجل.. وفاة عفاف شاكر أخت شادية والدفن في أمريكا

أخت غير شقيقة لشادية.. 6 معلومات عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

أخت غير شقيقة لشادية.. 6 معلومات عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

رحلت مساء أمس، عن عالمنا، الفنانة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة الراحلة شادية الكبرى من الأم، بعد صراع مع المرض، ليتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يعرف اسمها العديد من الأشخاص، لذا نعرض فيما يلي بعض الأعمال التي شاركت بها.

دخلت عفاف شاكر، مجال التمثيل واستمرت فيه لعدة سنوات، قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، كما شاركت شقيقتها شادية في عدد من الأفلام.

الاسم الحقيقي للفنانة عفاف شاكر، هو "نور الحياة علي آغا"، ولدت في 15 يونيو 1929، وينتمي والدها لأسرة ثرية في تركيا.

تزوجت عفاف شاكر، من الفنان كمال الشناوي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، واقتحمت الوسط الفني قبل شادية، وظهرت لأول مرة عام 1946، في فيلم "ملاك الرحمة"، مع فاتن حمامة.

أعمال شاركت بها عفاف شاكر

كما شاركت في فيلم "أحمر شفايف"، بطولة نجيب الريحاني.

وظهرت عفاف، مع شقيقتها شادية، في عدة أفلام منها "الدنيا حلوة" عام 1951، و"آمال"، إنتاج عام 1952، و"الحقوني بالمأذون"، عام 1954، و"عيون سهرانة" عام 1956.

مسرحية "كل الرجالة كده" بطولة إسماعيل ياسين، عام 1964، كانت آخر عمل فني شاركت به، بعد ذلك تركت مصر وقررت الإقامة في أمريكا.

الأكثر قراءة

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

حذر باحث من اقتراب نهاية العالم بسبب فيروس ناتج من مزارع الدجاج، والذي يمكن أن يتفوق على ضحايا فيروس كورونا المستجد و يقتل نصف سكان العالم.
أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

يعد تحضير الشاي أمر يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب
بشرى سارة.. نجاح دواء مخصص للأطفال في علاج 90% من مرضى كورونا

بشرى سارة.. نجاح دواء مخصص للأطفال في علاج 90% من مرضى كورونا

كشف باحثون عن تعافي 90% من البالغين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد علاجهم بدواء للأطفال.
باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

يحاول العلماء حاليا بجميع أنحاء العالم مسابقة الزمن من أجل التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أصبح عدد مصابيه رسميا 6 ملايين شخص.
علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

قال علماء أن الغالبية العظمى من وفيات فيروس كورونا المستجد، لن تكون ناتجة عن الإصابة به، بل ستنتج عن الآثار الجانبية السلبية التي تركها على الأنظمة الصحية