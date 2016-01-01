السيجارة بدل الكمامة.. تغريم رئيس وزراء رومانيا لخرقه القوانين

بدلًا من أن يظهر واضعًا الكمامة الوقائية في اتباع للقوانين المواجهة لفيروس كورونا والتي وضعها بنفسه، ظهر رئيس وزراء ألمانيا وهو يدخن سيجارة دون ارتداء الكمامة.

وانتشرت صورة لرئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان، أثناء اجتماعه ببعض أعضاء الحكومة، بدون كمامة فيما كان يمسك بيده سيجارة يدخنها، ليتم تغريمه 690 دولارا لخرقه القواعد، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ولم يكن أوربان وحده الذي خرق القانون في غرفة الاجتماع، إذ ظهر بقية أعضاء الحكومة وهم ملقين بالكمامات على الطاولة، دون ارتداء أيًا منهم لها.

ولا يعد عدم ارتداء الكمامة هو المخالفة الوحيدة التي ارتكبها رئيس الوزراء الروماني، إذ أن التدخين في الأماكن المغلقة ممنوع في رومانيا منذ عام 2016.

واعترف أوربان بخرق القواعد في بيان أوضح فيه أن الاجتماع شهد تجمع أعضاء الحكومة بعد يوم عمل شاق في 25 يونيو الماضي، والذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.

وأكد رئيس الوزراء الروماني في بيانه: "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين اتباع القوانين بغض النظر عن منصبهم، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع في حال خرق القواعد".