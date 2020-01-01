كسرت الحظر بحفل عيد ميلادها.. نائبة عمدة ليفربول تعلن استقالتها

تنحت ليني هينيجان نائب عمدة مدينة ليفربول عن منصبها، بعدما أقامت حفل عائلي كبير في حديقة منزلها للاحتفال بعيد ميلادها، خارقة بذلك لقوانين الحظر في بريطانيا.

في البداية ادعت هينيجان أن أقاربها قاموا بزيارتها في منزلها لمنحها الهدايا بمناسبة عيد ميلادها ثم رحلوا فورًا دون وجود أي تجمعات، وهو ما تبين كذبه بعد ذلك بأيام.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تجمع 12 شخصًا على الأقل داخل حديقة منزلها للاحتفال بعيد ميلادها، ما وضعها في مأزق كبير خاصة بعد ادعاءها عدم إقامة حفل.

وبررت هانيجان فعلتها، بأن ابنتها نظمت الحفل بشكل مفاجئ بمناسبة عيد ميلادها الـ50، معتذرة عن خرقها لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت هانيجان عقب تنحيها عن منصبها: "اعتذر إذا سببت الأذى لأي شخص، لم يكن ذلك في نيتي أو نية ابنتي".

وأضافت: "الجميع يواجه صعوبات خلال الحظر مع عدم الالتقاء بالأهل والأقرباء، لكن مع ذلك على الجميع أن يلتزم بالقانون.