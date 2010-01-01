بث مباشر.. إطلاق رحلة "سبيس أكس" التاريخية للفضاء من مركز "كينيدي"

تطلق شركة "سبيس إكس" رحلة فضائية مأهولة على متنها رائدان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، من جديد، بعدما فشلت في إتمام الإطلاق منذ أيام، بسبب عدم استقرار الطقس.

وتقدم "الوطن"، بثا مباشرا لإطلاق الرحلة التاريخية، فهي أول رحلة مأهولة إلى الفضاء، نقلا عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكتب مدير "ناسا" جيم برايدنستاين، على تويتر: "نحن نستعد لعملية الإطلاق اليوم، عند الساعة 3:22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا".

وأضاف مدير وكالة الفضاء الأمريكية، في تغريدته، أن "خطر الإلغاء بسبب سوء الأحوال الجوية ما زال 50%".

وتستعد "ناسا" و"سبيس إكس" لهذه الرحلة منذ بداية برنامج الطاقم التجاري في عام 2010، وأخيرا تطير المركبة الفضائية "فالكون 9" اليوم، بعدما تأجل إطلاقها يوم الأربعاء الماضي، قبيل الموعد المقرر للإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وستكون هذه الرحلة هى أول رحلة فضائية بشرية على الإطلاق لـ SpaceX ، والمرة الأولى التى يطلق بها رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية منذ نهاية برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.